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В Польше в 2021 году 91 украинцу предъявлено обвинение в содействии нелегальной миграции

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С начала года польские пограничники зафиксировали почти 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы
С начала года польские пограничники зафиксировали почти 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы
Фото: ЕРА

Сотрудники пограничной службы Польши в этом году предъявили обвинения 422 нарушителям, способствовавшим мигрантам, больше всего среди них украинцев. Об этом 22 декабря сообщило агентство РАР.

"В этом году предъявлено обвинение в совершении преступления 422 "помощникам". Среди них больше всего граждан Украины – 91 человек, Грузии – 56, Сирии – 55", – говорится в сообщении.

С начала года польские пограничники зафиксировали почти 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, сообщает РАР.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси еще может быть 3–4 тыс. мигрантов.

Теги: Украина, Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, кризис, украинцы, мигранты, нарушители, нелегалы
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