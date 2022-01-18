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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада перебросила в Украину группу спецназа – СМИ

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Официально в Канаде не подтверждают присутствие нового контингента в Украине
Официально в Канаде не подтверждают присутствие нового контингента в Украине
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Небольшой контингент сил специального назначения Канады направлен в Украину на фоне наращивания военных сил РФ на границах и провала переговоров Запада с Кремлем о деэскалации. Об этом сообщил 17 января канадский телеканал Global News со ссылкой на неназываемые источники.

Сообщается, что подразделения спецназа "были развернуты в Украине на фоне растущей напряженности в отношениях между военным альянсом НАТО и Россией". Последняя группа была направлена в страну 9 января. 

По данным телеканала, переброска военных – "часть попытки стран НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству". Также в задачу подразделения предположительно входит разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Канадское правительство и армия официально не подтвердили присутствие нового контингента в Украине, лишь заявив, что силы спецопераций участвуют в общих усилиях Оттавы по помощи Киеву.

Спикер командования спецопераций Канады майор Амбер Бино напомнила, что канадские спецназовцы проводят обучение, передают инструкторский и лидерский опыт украинским коллегам с 2020 года.

Однако источник телеканала утверждает, что новый контингент канадского спецназа не задействован в обучении.

Global News отмечает, что Канада последовательно поддерживает Киев в противодействии России с момента аннексии Крыма в 2014 году, включая предоставление нелетального военного оборудования и отправку ротаций из 200 военнослужащих канадских вооруженных сил каждые шесть месяцев для обучения украинских силовиков.

В начале декабря 2021 года в Канаде заявляли, что не планируют направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения отношений НАТО с Россией.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сейчас находится с визитом в Киеве, она планирует встретиться с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также с военнослужащими вооруженных сил Канады, задействованными в операции UNIFIER.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".

Сообщения о возможных провокациях со стороны России, в которых могут обвинить Украину, опубликовала и украинская разведка.

Теги: НАТО, Канада, военные, спецназ, российская агрессия, войска
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