Канада перебросила в Украину группу спецназа – СМИ

Сообщается, что подразделения спецназа "были развернуты в Украине на фоне растущей напряженности в отношениях между военным альянсом НАТО и Россией". Последняя группа была направлена в страну 9 января.

По данным телеканала, переброска военных – "часть попытки стран НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству". Также в задачу подразделения предположительно входит разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Канадское правительство и армия официально не подтвердили присутствие нового контингента в Украине, лишь заявив, что силы спецопераций участвуют в общих усилиях Оттавы по помощи Киеву.

Спикер командования спецопераций Канады майор Амбер Бино напомнила, что канадские спецназовцы проводят обучение, передают инструкторский и лидерский опыт украинским коллегам с 2020 года.

Однако источник телеканала утверждает, что новый контингент канадского спецназа не задействован в обучении.

Global News отмечает, что Канада последовательно поддерживает Киев в противодействии России с момента аннексии Крыма в 2014 году, включая предоставление нелетального военного оборудования и отправку ротаций из 200 военнослужащих канадских вооруженных сил каждые шесть месяцев для обучения украинских силовиков.

В начале декабря 2021 года в Канаде заявляли, что не планируют направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения отношений НАТО с Россией.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сейчас находится с визитом в Киеве, она планирует встретиться с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также с военнослужащими вооруженных сил Канады, задействованными в операции UNIFIER.