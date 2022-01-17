Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили упрощение визового режима

"В нынешних условиях критическую роль играет поддержка партнеров в повышении обороноспособности Украины. В этой связи мы особенно ценим деятельность в Украине канадской тренировочной миссии UNIFIER. Ожидаем продолжения этой миссии после марта 2022 года", – сказал Шмыгаль.
Он также подчеркнул важность привлечения канадских инвесторов в Украину и выразил надежду на дальнейший диалог по упрощению режима поездок украинцев в Канаду.
"Очень многие наши граждане живут и работают в Канаде, много родственных связей, поэтому этот вопрос очень важен для нас", – заявил глава правительства.
Жоли заверила, что Канада продолжит оказывать поддержку Украине.
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании для улучшения процессов координации формирования политик, стратегического планирования и мониторинга процессов государственного управления.
Жоли 17 января находится с визитом Украине. В пресс-службе правительства Канады сообщали, что она отправится в Европу, чтобы "подтвердить твердую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".
Глава МИД Канады планирует встретиться с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, а также с военнослужащими вооруженных сил Канады, задействованными в операции UNIFIER.
Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Жоли планируют обсудить с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой противодействие российской агрессии.