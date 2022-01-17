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Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили упрощение визового режима

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Жоли и Шмыгаль провели встречу в Киеве
Жоли и Шмыгаль провели встречу в Киеве
Фото: kmu.gov.ua

17 января премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Киеве обсудили, в частности, укрепление торгово-экономических отношений и упрощение визового режима. Об этом написала пресс-служба Кабмина.

"В нынешних условиях критическую роль играет поддержка партнеров в повышении обороноспособности Украины. В этой связи мы особенно ценим деятельность в Украине канадской тренировочной миссии UNIFIER. Ожидаем продолжения этой миссии после марта 2022 года", – сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул важность привлечения канадских инвесторов в Украину и выразил надежду на дальнейший диалог по упрощению режима поездок украинцев в Канаду.

"Очень многие наши граждане живут и работают в Канаде, много родственных связей, поэтому этот вопрос очень важен для нас", – заявил глава правительства.

Жоли заверила, что Канада продолжит оказывать поддержку Украине.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании для улучшения процессов координации формирования политик, стратегического планирования и мониторинга процессов государственного управления.

Контекст:

Жоли 17 января находится с визитом Украине. В пресс-службе правительства Канады сообщали, что она отправится в Европу, чтобы "подтвердить твердую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Глава МИД Канады планирует встретиться с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, а также с военнослужащими вооруженных сил Канады, задействованными в операции UNIFIER.

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и  Жоли планируют обсудить с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой противодействие российской агрессии.

Теги: Украина, меморандум, МИД Канады, визит, премьер-министр, Денис Шмыгаль, UNIFIER, Кабмин, Мелани Жоли
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