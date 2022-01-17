"17 января федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершит свой первый после назначения визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", – говорится в сообщении.

Отмечено, что визит призван подтвердить поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России. Кулеба и Бербок обсудят активизацию международных усилий по противодействию российской агрессии, координацию дальнейших шагов в рамках "нормандского формата" и Крымской платформы, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства.

В другом сообщении ведомства отмечается, что 17–18 января в Украине с визитом будет находиться министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры относительно противодействия российской агрессии, консолидации дальнейших шагов по сдерживанию РФ; укрепления сектора безопасности Украины; актуальных вопросов двустороннего сотрудничества Украины и Канады, в частности, в торговой, экономической, образовательной и визово-миграционной сферах.

Жоли в ходе своего визита планирует встретиться также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.