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Блинкен обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Великобритании сдерживание любой агрессии РФ против Украины

Блинкен (на фото) 29 декабря провел разговор с Ле Дрианом, Бербок и Трасс
Блинкен (на фото) 29 декабря провел разговор с Ле Дрианом, Бербок и Трасс
Фото: EPA

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен 29 декабря обсудил с главами МИД Франции (Жан-Ивом Ле Дрианом), ФРГ (Анналеной Бербок) и Великобритании (Лиз Трасс) важность продолжения координации для сдерживания любой агрессии РФ против Украины.

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"[Стороны] подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезный ущерб для России за подобные действия. Они подтвердили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Прайс.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 27 декабря, что у России "не было, и нет планов" нападать на Украину. При этом Матвиенко повторила нарратив Кремля о якобы "активном военном освоении территории Украины" со стороны НАТО, что вызывает у Москвы "серьезную озабоченность".

Теги: Россия, Украина, Госдепартамент США, переговоры, МИД Франции, агрессия, МИД Германии, МИД Великобритании, вторжение, независимость, Жан-Ив Ле Дриан, Энтони Блинкен, ущерб, суверенитет, Лиз Трасс, войска, Анналена Бербок
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