Глава МИД Канады на следующей неделе посетит Украину

"На протяжении всей своей истории Канада играла важную роль в создании и поддержании основанного на правилах международного порядка, который играет важную роль в сохранении глобального мира и безопасности. Когда эти правила оспариваются, Канада должна встать и работать со своими союзниками, чтобы предотвратить их ухудшение", – говорится в сообщении.

Жоли отправится в Европу, чтобы "подтвердить твердую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", отметили в пресс-службе.

"Встречи министра будут основываться на предыдущем и текущем взаимодействии Канады, в том числе с НАТО и ОБСЕ, и будут посвящены агрессии России и продолжающимся дестабилизирующим действиям в Украине и вокруг нее. Министр Жоли подчеркнет важность коллективной безопасности и ее роль в поддержании суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Министр Жоли будет опираться на прочные отношения Канады со своими европейскими коллегами и работать над укреплением международного сотрудничества для продвижения демократии и прав человека на международном уровне", – проинформировали в правительстве.

Министр планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, а также с военнослужащими вооруженных сил Канады, задействованными в операции UNIFIER.

"Концентрация российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать основанный на правилах международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев", – заявила Жоли.

Кроме Украины, глава МИД Канады посетит также Францию и Бельгию.