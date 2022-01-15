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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной Горловке произошла утечка химикатов. В катастрофе могут обвинить Украину, чтобы использовать это как повод для вторжения – ГУР Минобороны

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По информации ГУР, на завод "Стирол" завезли емкости с аммиаком, утечка произошла из-за разгерметизации
По информации ГУР, на завод "Стирол" завезли емкости с аммиаком, утечка произошла из-за разгерметизации
Фото: dan-news.info

В оккупированной боевиками "ДНР" Горловке (Донецкая область) произошла утечка химических веществ, в результате которой может произойти экологическая катастрофа.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила в Facebook 15 января.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух ядовитых веществ. Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/233162245661870

Контекст:

В 2014 году химзавод "Стирола" прекратил свою деятельность из-за боевых действий. Боевики угрожали взорвать предприятие, однако тогда владелец "Стирола" Дмитрий Фирташ заявил, что на захваченном заводе нет химвеществ, поэтому взрыв не приведет к экологической катастрофе. В 2016 году СМИ писали, что оккупанты решили вывезти оборудование горловского концерна "Стирол" на металлолом в РФ.

В ноябре 2021 года подконтрольное боевикам агентство ДАН сообщило, что два цеха горловского завода "Стирол" возобновили работу после семи лет простоя.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Горловка, разведка, провокации, катастрофа, боевики, завод Стирол, ДНР, химикаты, война в Украине, ГУР Минобороны Украины
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