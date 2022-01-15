ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе дважды обстреливали украинские позиции – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали
Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали
Фото: depositphotos.com

За сутки 14 января российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, c начала текущих суток нарушений не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 14 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в утренней сводке штаба.

Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Причепиловки боевики устроили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7.00 15 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/293749626113688

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Донбасс, боевики, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, миномет, ООС, Причепиловка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочу – 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
"Хочу – 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях G
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
  "Был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши". В доме престарелых рассказали, в каком состоянии к ним попал 85-летний Куравлев
  "Был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши". В доме престарелых рассказали, в каком состоянии к ним попал 85-летний Куравлев
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (162757)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (105042)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (98258)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (57533)
5
"Ух, какие сисечки!", "Сиськи". Дорофеева показала голую грудь вблизи (52304)
6
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (51974)
7
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи (49976)
8
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (49598)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS