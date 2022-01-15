За сутки боевики на Донбассе дважды обстреливали украинские позиции – штаб ООС

"За прошедшие сутки, 14 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в утренней сводке штаба.

Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Причепиловки боевики устроили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7.00 15 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.