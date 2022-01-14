Глава МИД Дании посетит зону проведения ООС

Кофод в феврале 2020 года уже приезжал на Донбасс Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Визит Йеппе Кофода призван подтвердить поддержку нашего государства со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Во время визита украинская и датская стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги по увеличению объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины", – говорится в сообщении.

16 января глава датской дипломатии посетит линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как отметили в МИД Украины, на Донбассе Кофод лично ознакомится с актуальной ситуацией с безопасностью, последствиями российской вооруженной агрессии и практическими шагами, которые украинское правительство предпринимает для улучшения условий жизни и повышения безопасности для людей, проживающих по обе стороны линии разграничения.

Кофод в феврале 2020 года уже приезжал на Донбасс. Тогда вместе с другими представителями Дании он посетил КПВВ "Майорское" и пообщался с украинскими военными.