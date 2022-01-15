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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы теробороны в пограничных областях Украины 15 января получат оружие – Вениславский

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Вениславский: Необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство
Вениславский: Необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство
Фото: sluga-narodu.com

Силы территориальной обороны в пограничных областях Украины 15 января должны получить оружие и данные об их дислокации. Об этом 14 января в эфире канала "Еспресо" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Действительно, необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается в том числе и наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался. Мы над этим сейчас системно работаем. Завтра [15 января] во всех приграничных областях Украины бригады уже должны по нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же самое, поэтому процесс идет", – сказал он. 

Вениславский уточнил, что разговаривал с командующим Силами территориальной обороны Сухопутных войск Юрием Галушкиным.

"Он мне подтвердил, что я сейчас говорю", – отметил нардеп.

Контекст:

1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", в котором прописано функционирование территориальной обороны

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призывали ускорить формирование Сил территориальной обороны в соответствии с законом "Об основах национального сопротивления".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, оружие, оборона, вторжение, территориальная оборона, война в Украине, Федор Вениславский, Юрий Галушкин
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