Силы теробороны в пограничных областях Украины 15 января получат оружие – Вениславский

Вениславский: Необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство Фото: sluga-narodu.com

"Действительно, необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается в том числе и наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался. Мы над этим сейчас системно работаем. Завтра [15 января] во всех приграничных областях Украины бригады уже должны по нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же самое, поэтому процесс идет", – сказал он.

Вениславский уточнил, что разговаривал с командующим Силами территориальной обороны Сухопутных войск Юрием Галушкиным.

"Он мне подтвердил, что я сейчас говорю", – отметил нардеп.