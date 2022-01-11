Силы теробороны в Украине смогут быстро собрать несколько сотен тысяч резервистов – командующий

По словам Галушкина, в ближайшее время закончится комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил теробороны. Бригады будут находиться в каждом областном центре Украины и в Киеве, в каждую бригаду войдут от четырех до десяти отдельных батальонов.

"Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тыс. военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием и материально-техническим обеспечением подразделения в штате военного времени. Следовательно, на хребет Сил теробороны за короткий промежуток времени смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", – рассказал командующий.