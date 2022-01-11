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Силы теробороны в Украине смогут быстро собрать несколько сотен тысяч резервистов – командующий

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В ближайшее время закончится комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил теробороны, рассказал Галушкин
В ближайшее время закончится комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил теробороны, рассказал Галушкин
Фото: armyinform.com.ua

Силы территориальной обороны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тыс. военнослужащих, но при необходимости смогут развернуться до нескольких сотен тысяч резервистов, сообщил командующий Сил территориальной обороны Юрий Галушкин. Его заявление опубликовано на портале Минобороны "ArmyInform".

По словам Галушкина, в ближайшее время закончится комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил теробороны. Бригады будут находиться в каждом областном центре Украины и в Киеве, в каждую бригаду войдут от четырех до десяти отдельных батальонов.

"Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тыс. военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием и материально-техническим обеспечением подразделения в штате военного времени. Следовательно, на хребет Сил теробороны за короткий промежуток времени смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", – рассказал командующий.

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля. 

27 декабря замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко на совещании главы КГГА и мэра Киева Виталия Кличко с силовиками объявил о создании штаба территориальной обороны столицы. Система теробороны Киева, по его словам, должна быть развернута в ближайшее время. В Минобороны Украины в тот же день призвали представителей местной власти действовать в рамках своих полномочий и "не допускать несогласованных шагов и заявлений".

С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Теги: армия, военные, оборона, ВСУ, территориальная оборона, регионы, Юрий Галушкин
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