Силы теробороны в Украине смогут быстро собрать несколько сотен тысяч резервистов – командующий

По словам Галушкина, в ближайшее время закончится комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил теробороны. Бригады будут находиться в каждом областном центре Украины и в Киеве, в каждую бригаду войдут от четырех до десяти отдельных батальонов.
"Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тыс. военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием и материально-техническим обеспечением подразделения в штате военного времени. Следовательно, на хребет Сил теробороны за короткий промежуток времени смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", – рассказал командующий.
16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.
27 декабря замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко на совещании главы КГГА и мэра Киева Виталия Кличко с силовиками объявил о создании штаба территориальной обороны столицы. Система теробороны Киева, по его словам, должна быть развернута в ближайшее время. В Минобороны Украины в тот же день призвали представителей местной власти действовать в рамках своих полномочий и "не допускать несогласованных шагов и заявлений".
С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.