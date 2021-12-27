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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Защита страны – не место для пиара". Резников призвал представителей местной власти воздержаться от политизации теробороны

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Резников мэрам: Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый в пределах своих полномочий
Резников – мэрам: Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый – в пределах своих полномочий
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины призывает представителей местной власти действовать в рамках своих полномочий и "не допускать несогласованных шагов и заявлений", которые противоречат закону о национальном сопротивлении и "могут ввести граждан в заблуждение, а также навредить интересам обороны государства".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства вечером 27 декабря. 

Глава оборонного ведомства Алексей Резников обратился к главам органов местного самоуправления и "другим избранным лицам" с призывом "воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны".

"Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиара и подергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый – в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, внося дисбаланс в процесс. Есть четкая вертикаль сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Руководители общин не возглавляют формирование сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – заявил он. 

В Минобороны не указывают инфоповода для заявления Резникова, но напоминают нормы закона о территориальной обороне и обещают провести обучение для руководителей местных властей для недопущения ошибок и самопроизвольных действий, которые "уже встречаются на местах". 

Также подчеркивается, что ведомство "будет строго требовать соблюдения законодательства". 

"Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить, – создание сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных сил Украины – это исключительная компетенция военных, их функция. Наравне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и так далее. Армия формирует структуру сил территориальной обороны, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие. А городские и сельские головы, в целом местное самоуправление вносят свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы. И мы благодарны за уже оказываемую поддержку", – резюмировал Резников. 

Сегодня днем замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко на совещании главы КГГА и мэра Киева Виталия Кличко с силовиками объявил о создании штаба территориальной обороны столицы. Система теробороны Киева, по его словам, должна быть развернута в ближайшее время.

Контекст:

16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал их 29 июля.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Осенью Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной. 18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призвали ускорить формирование сил территориальной обороны в соответствии с законом "Об основах национального сопротивления".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: КГГА, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Минобороны, территориальная оборона, Андрей Крищенко
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