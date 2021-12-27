"Защита страны – не место для пиара". Резников призвал представителей местной власти воздержаться от политизации теробороны

Резников – мэрам: Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый – в пределах своих полномочий Фото: mil.gov.ua

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства вечером 27 декабря.

Глава оборонного ведомства Алексей Резников обратился к главам органов местного самоуправления и "другим избранным лицам" с призывом "воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны".

"Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиара и подергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый – в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, внося дисбаланс в процесс. Есть четкая вертикаль сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Руководители общин не возглавляют формирование сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – заявил он.

В Минобороны не указывают инфоповода для заявления Резникова, но напоминают нормы закона о территориальной обороне и обещают провести обучение для руководителей местных властей для недопущения ошибок и самопроизвольных действий, которые "уже встречаются на местах".

Также подчеркивается, что ведомство "будет строго требовать соблюдения законодательства".

"Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить, – создание сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных сил Украины – это исключительная компетенция военных, их функция. Наравне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и так далее. Армия формирует структуру сил территориальной обороны, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие. А городские и сельские головы, в целом местное самоуправление вносят свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы. И мы благодарны за уже оказываемую поддержку", – резюмировал Резников.

Сегодня днем замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко на совещании главы КГГА и мэра Киева Виталия Кличко с силовиками объявил о создании штаба территориальной обороны столицы. Система теробороны Киева, по его словам, должна быть развернута в ближайшее время.