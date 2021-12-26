Залужный: Никаких изменений в жизни украинских женщин со взятием на воинский учет не будет

Залужный о воинском учете для женщин: Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в Facebook 26 декабря, комментируя вступление в силу приказа Минобороны о воинском учете для украинских женщин-представительниц десятков профессий.

Залужный снова заявил о желании "успокоить" украинок.

"Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом", – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в течение 2022 года процедуры "будут откалиброваны таким образом, чтобы для граждан, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным".

Также в ВСУ намерены ввести переходную норму по проведению сборов и учений военнообязанных – женщины будут принимать в них участие "исключительно по желанию", написал Залужный.

"В третьих, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал. Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", – резюмировал он.