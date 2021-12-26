Залужный: Никаких изменений в жизни украинских женщин со взятием на воинский учет не будет

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в Facebook 26 декабря, комментируя вступление в силу приказа Минобороны о воинском учете для украинских женщин-представительниц десятков профессий.
Залужный снова заявил о желании "успокоить" украинок.
"Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом", – отметил он.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в течение 2022 года процедуры "будут откалиброваны таким образом, чтобы для граждан, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным".
Также в ВСУ намерены ввести переходную норму по проведению сборов и учений военнообязанных – женщины будут принимать в них участие "исключительно по желанию", написал Залужный.
"В третьих, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал. Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", – резюмировал он.
По последним данным, в рядах Вооруженных сил Украины служит более 32 тыс. женщин. Как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, с 2014 года эта цифра выросла вдвое. По информации Минобороны, женщины составляют 15% состава ВСУ. Командные должности занимают порядка 900 военнослужащих-женщин.
17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313 "Об утверждении перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".
Приказ существенно расширяет перечень профессий и специальностей, после получения которых женщины должны стать на воинский учет. Полный список специальностей и профессий прилагается к приказу. Речь идет о десятках профессий, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в приказ "вбили" немного больше 100 специальностей".
Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В этом случае есть ограничения по возрасту (речь идет об украинках в возрасте от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья.
Уклонение от этой обязанности может повлечь административную ответственность, но в ВСУ говорят, что до конца 2022 года штрафовать не будут никого. О том, что еще нужно знать о воинском учете для украинских женщин, издание "ГОРДОН" сообщало после вступления в силу приказа Минобороны.