Залужный: Хочу успокоить женщин, что уже завтра бежать в военкомат не надо

По его словам, назрела необходимость создания документа, который бы позволял военным "видеть женщин", которых возможно будет привлечь во время защиты государства.
"Поэтому родился этот указ, немного больше 100 специальностей туда "вбили"... Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", – заявил он.
В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.
Также, согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет.
В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.
По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.