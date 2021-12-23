Залужный: Хочу успокоить женщин, что уже завтра бежать в военкомат не надо

Залужный: Мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, назрела необходимость создания документа, который бы позволял военным "видеть женщин", которых возможно будет привлечь во время защиты государства.

"Поэтому родился этот указ, немного больше 100 специальностей туда "вбили"... Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", – заявил он.