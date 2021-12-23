На то, чтобы поставить на воинский учет женщин, понадобится полтора – два года – Гриценко

"Речь идет о миллионах наших женщин свыше 100 специальностей. От строителей до айтишников, от бухгалтеров до музейных работников, от рестораторов до учителей, от фотографов и телеоператоров до судей и журналистов. На учет будут ставить как руководителей учреждений, так и рядовых работников, включая секретарш и машинисток, продавцов и почтальонов", – отметил он.

Гриценко добавил, что женщинам, не ставшим на учет, придется платить штраф 850–1700 грн, а их руководителям 5100–8500 грн.

"Мобилизация на противодействие врагу нужна, в этом нет сомнений. Но, понимая масштабы этой работы, могу сказать: на исполнение приказа требуется года полтора – два минимум, и это в мирных условиях, и когда военкомат в каждом районе. А сейчас, в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны были проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с COVID-19) – эта задача практически неподъемна.