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На то, чтобы поставить на воинский учет женщин, понадобится полтора – два года – Гриценко

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По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ состоит из военнослужащих-женщин
По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ состоит из военнослужащих-женщин
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что Украине понадобится полтора – два года, чтобы поставить на военный учет женщин более 100 специальностей. Об этом он написал 22 декабря в Facebook.

"Речь идет о миллионах наших женщин свыше 100 специальностей. От строителей до айтишников, от бухгалтеров до музейных работников, от рестораторов до учителей, от фотографов и телеоператоров до судей и журналистов. На учет будут ставить как руководителей учреждений, так и рядовых работников, включая секретарш и машинисток, продавцов и почтальонов", – отметил он.

Гриценко добавил, что женщинам, не ставшим на учет, придется платить штраф 850–1700 грн, а их руководителям 5100–8500 грн.

"Мобилизация на противодействие врагу нужна, в этом нет сомнений. Но, понимая масштабы этой работы, могу сказать: на исполнение приказа требуется года полтора – два минимум, и это в мирных условиях, и когда военкомат в каждом районе. А сейчас, в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны были проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с COVID-19) – эта задача практически неподъемна.

https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/1980642752116466

Контекст:

В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.

В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

Теги: Анатолий Гриценко, Украина, военные, военкомат, Минобороны, ВСУ, военнослужащий, женщины
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