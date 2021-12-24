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"Чтоб они там попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться". Арестович прокомментировал воинский учет для женщин

Арестович подчеркнул, что в армии женщины смогут заменить мужчин на тыловых специальностях
Арестович подчеркнул, что в армии женщины смогут заменить мужчин на тыловых специальностях
Фото: radiosvoboda.org

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что приказ Минобороны о расширении профессий украинок, которые должны встать на учет, является результатом борьбы женщин за равные права. Об этом он сказал в интервью каналу Politeka 23 декабря.

На вопрос от зрителей, "кто додумался" обязать женщин вставать на воинский учет, Арестович ответил: "Ну, гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот, добились наконец-то: все, одни и те же требования к мужчинам и женщинам".

Он напомнил, что постановка на воинский учет не означает, что женщин будут призывать на службу – просто "государство хочет знать, люди каких специальностей у него есть", на случай, если начнется военное или чрезвычайное положение, и придется развернуть армию шире, чем сейчас.

"4,5 тыс. специальностей должны занять кто?.. Там деловоды, бухгалтера и прочие специальности, которые нужны для документооборота, для финансов и так далее. Ну и вопрос: 4 тыс. мужиков туда призвать? Так это две боевых бригады по численности, развернутые. Ну, так может быть все-таки женщин призвать в тыловые специальности, чтоб они там посидели, попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться? Так все-таки, наверное, интереснее", – заявил спикер ТКГ.

Он также сравнил постановку на воинский учет с переписью населения. 

Кроме того, Арестович заявил, что часть женщин "не призовут ни при каких обстоятельствах, потому что у них малолетние дети".

Контекст:

В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также, согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет.

В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

23 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич сообщил, что этот список будет сокращен.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

Теги: военные, Алексей Арестович, военнослужащий, женщины, гендерное равенство, население, военная служба
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