"Чтоб они там попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться". Арестович прокомментировал воинский учет для женщин

На вопрос от зрителей, "кто додумался" обязать женщин вставать на воинский учет, Арестович ответил: "Ну, гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот, добились наконец-то: все, одни и те же требования к мужчинам и женщинам".
Он напомнил, что постановка на воинский учет не означает, что женщин будут призывать на службу – просто "государство хочет знать, люди каких специальностей у него есть", на случай, если начнется военное или чрезвычайное положение, и придется развернуть армию шире, чем сейчас.
"4,5 тыс. специальностей должны занять кто?.. Там деловоды, бухгалтера и прочие специальности, которые нужны для документооборота, для финансов и так далее. Ну и вопрос: 4 тыс. мужиков туда призвать? Так это две боевых бригады по численности, развернутые. Ну, так может быть все-таки женщин призвать в тыловые специальности, чтоб они там посидели, попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться? Так все-таки, наверное, интереснее", – заявил спикер ТКГ.
Он также сравнил постановку на воинский учет с переписью населения.
Кроме того, Арестович заявил, что часть женщин "не призовут ни при каких обстоятельствах, потому что у них малолетние дети".
В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.
Также, согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет.
В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.
23 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич сообщил, что этот список будет сокращен.
По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.