"Не нуждаемся в американских войсках". Арестович назвал три вещи, которые должен знать воюющий украинец

"Мы не нуждаемся в американских войсках здесь. Мы нуждаемся в помощи. Украинский солдат, когда он воюет, должен знать три вещи. Первое – за него страна (он это знает), за него высшее военно-политическое руководство Украины, никто не собирается сдавать, а собирается воевать. Сдали что-нибудь за 2,5 года? Ничего. Bayraktar'ы применили. И третье – что весь цивилизованный мир, Запад, НАТО и ЕС – за него. Тогда он будет воевать", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что украинец "и без того воевал, но так он будет воевать повеселее, и никто не пройдет".

Советник главы ОП отметил, что у украинской армии есть предоставленные США переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, и их поставки продолжаются.

"Насколько я понимаю, на днях пришла новая партия – 30 пусковых установок, 180 ракет. Считайте, 175 российских танков не существует. Это почти танковая дивизия", – сказал Арестович.