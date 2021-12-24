Список профессий женщин, подлежащих воинскому учету, будет сокращен – глава оборонного комитета Рады

Он напомнил, что весной был принят закон, который предусматривают, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

"Такая норма была и раньше, но перечень определял Кабинет министров Украины, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой", – объяснил нардеп

Он рассказал, что обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым.

"Пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", – написал глава комитета.

При этом он подчеркнул, что сама инициатива правильная, так как "страна должна знать свои резервы".

"Прошу не сеять панику – женщин не будут призывать на срочную службу. Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны стать на воинский учет в своих военкоматах", - подчеркнул Завитневич.