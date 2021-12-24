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Список профессий женщин, подлежащих воинскому учету, будет сокращен – глава оборонного комитета Рады

Завитневич: Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла
Завитневич: Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла
Фото: Олександр Завітневич / Facebook

Список профессий, представители которых должны стать на воинский учет в Украине, планируют сократить. Об этом сообщил 23 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич в своем Facebook.

Он напомнил, что весной был принят закон, который предусматривают, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

"Такая норма была и раньше, но перечень определял Кабинет министров Украины, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой", – объяснил нардеп

Он рассказал, что обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым.

"Пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", – написал глава комитета.

При этом он подчеркнул, что сама инициатива правильная, так как "страна должна знать свои резервы".

"Прошу не сеять панику – женщин не будут призывать на срочную службу. Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны стать на воинский учет в своих военкоматах", - подчеркнул Завитневич. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=606422427311333&id=100038307434078

Контекст:

В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также, согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет.

В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

Теги: Верховная Рада, военные, призыв, военкомат, Минобороны, военнослужащий, женщины, Александр Завитневич, военная служба
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