"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин

Что произошло?

17 декабря вступил в силу приказ министра обороны №313 "Об утверждении перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных". Документ подписал в октябре тогдашний глава Минобороны Андрей Таран.

Приказ существенно расширяет перечень профессий и специальностей, после получения которых женщины должны стать на воинский учет. Полный список специальностей и профессий прилагается к приказу. Речь идет о десятках профессий, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в приказ "вбили" немного больше 100 специальностей".

Это в том числе охранники, инкассаторы, водители, частные детективы, менеджеры целого ряда производств, операторы промышленных роботов, химики, монтажники, авиадиспетчеры, моряки, секретари, стенографистки, медработницы, работницы ресторанной сферы, а также финансовой и фармацевтической, ветеринары, журналистки, литературоведы, библиотекари, руководители подразделений в отрасли культуры, спорта и образования.

В перечне, который действовал раньше (его утверждал Кабмин еще в 1994 году), было только семь специальностей: медики, связисты, картографы, кинорадиомеханики, специалисты в области полиграфии и метрологии и лица, работающие с вычислительной техникой.

Обновленный список профессий, подлежащих воинскому учету, могут сократить, заявила 23 декабря в Telegram нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, ссылаясь на слова председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича ("Слуга народа"). По ее данным, такую информацию Завитневич получил во время разговора с нынешним министром обороны Алексеем Резниковым.

Почему сейчас?

Приказ Минобороны №313 был издан во исполнение изменений к закону о воинской обязанности и военной службе, пояснил 23 декабря начальник кадрового центра командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

Эти изменения (закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета") Верховная Рада приняла в конце марта 2021 года, они вступили в силу в апреле.

Закон предусматривает, что женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

Как пояснил Горбач, речь идет об украинках – представительницах профессий из списка Минобороны в возрасте от 18 до 60 лет.

Еще до расширения перечня на воинский учет стало более 10 тыс. гражданок, сказал он. Со вчерашнего дня, по словам военнослужащего, украинки начали обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Это, конечно, не массово на сегодняшний день, но первые гражданки уже готовы идти в территориальный центр комплектования. Этот процесс уже начался", – сказал он.

Теперь женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года, говорит Горбач.

Контроль за этим – на руководителях предприятий, учреждений и организаций, физлица-предприниматели первичный учет военнообязанных не ведут, объяснил начальник Киевского областного центра комплектования и социальной поддержки полковник ВСУ Валерий Куценко.

Сегодняшний брифинг в командовании Сухопутных войск. Скриншот: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"Этот алгоритм ничем не отличается от постановки на учет военнообязанного мужчины. Есть определенный перечень профессий, которые должны быть поставлены на учет. Женщина, которая военнообязанная, например, бухгалтер, должна сообщить руководителю предприятия, явиться в территориальный центр комплектования до конца 2022 года и для себя выяснить, подлежит ли она воинскому учету, потому что есть возрастные ограничения, ограничения по состоянию здоровья", – сказал он на брифинге в командовании Сухопутных войск 23 декабря.

Он рассказал, что женщины должны прийти в центры комплектования со следующим списком документов (копий и оригиналов):

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о браке;

свидетельства о рождении детей;

диплом об образовании;

справки с места работы о том, по какой специальности работает будущая военнообязанная.

Уже в центре женщина должна будет написать заявление о желании стать на учет.

"Тогда начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту ее регистрации примет решение, подлежит такая женщина воинскому учету или нет. Если подлежит – будет направлена для прохождения военно-медицинской комиссии [для определения степени ее пригодности к службе в будущем] там же, по месту регистрации. […] Да, это новое для государства – то, что мы берем такое количество женщин на воинский учет. Но воинский учет и военная служба – совсем разные вещи. Я хотел бы подчеркнуть это. Мы максимально открыты для работы с гражданами и руководителями предприятий, не стоит задача максимально охватить этим учетом немедленно и в кратчайшие сроки", – сказал полковник.

Если женщина зарегистрирована в одном населенном пункте, а проживает в другом, она должна ехать туда, где зарегистрирована, и там обращаться в центр комплектования, уточнил Горбач. Онлайн это сделать пока нельзя, так как постановка на учет предусматривает проверку состояния здоровья, пояснил он.

Контакты центров есть на сайте Минобороны.

Экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко писал в Facebook, что в случае, если женщина не станет на учет, то будет платить штраф 850–1700 грн, а ее руководитель на работе – 5100–8500 грн.

Горбач говорит, что до конца следующего года ни женщин, которые должны стать на учет как военнообязанные, ни их работодателей не будут штрафовать.

Что делать многодетным матерям и женщинам, у которых несовершеннолетние дети?

По словам Куценко, такие украинки тоже военнообязанные.

Когда на брифинге представителей ВСУ спросили о матерях, которые находятся в декрете, чьи дети не достигли совершеннолетия, об одиноких и многодетных матерях, Куценко сказал: "Если у женщины есть несовершеннолетние дети, она будет военнообязанная, будет находиться на воинском учете, потому что ее специальность может принести пользу государству в случае вооруженной агрессии или эскалации, но никто призывать ее не собирается. Это разные вещи".

Фото: president.gov.ua

Горбач пояснил, что цель постановки на учет такого большого количества украинок – приведение военного учета человеческих ресурсов на территории Украины в соответствие с требованиями законодательства.

"Мы получим четкую цифру, представление относительно дефицитных военных специальностей, которые в случае необходимости могут быть использованы для обороны нашего государства. [...] В мирное время происходит так называемое накопление человеческого ресурса. То есть проводится качественно-количественная характеристика всех военно-учетных специальностей, и только в крайней необходимости такие специалисты-женщины будут [призваны] на военную службу – действительно, в случае военного положения и/или в особый период во время мобилизации. Но у нас прошло шесть волн мобилизации, и за эти шесть волн мы призвали на военную службу почти 200 тыс. человек. Женщины призывались, но ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала. Поэтому это яркий пример того, что работа происходит планомерно и никакого момента такого, что чего-то нужно бояться, тут нет", – резюмировал он.

"Женщины исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами"

Согласно закону о военной службе и воинском учете, женщин, которые стали на учет, могут призвать на службу или для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Фото: president.gov.ua

"Женщины исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), что включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета", – сказано в законе.

Сколько сейчас женщин служит в рядах ВСУ?

По последним данным, в рядах Вооруженных сил Украины служит более 32 тыс. женщин. Как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, с 2014 года эта цифра выросла вдвое. По информации Минобороны, женщины составляют 15% состава ВСУ. Командные должности занимают порядка 900 военнослужащих-женщин.