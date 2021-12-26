В Минобороны рассказали, нужно ли беременным женщинам становиться на воинский учет и как влияет смена профессии на эту обязанность

"Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки для женщин будут учитывать состояние здоровья и семейные обстоятельства", – сказано в сообщении.
Начальник Киевского областного центра комплектования и социальной поддержки полковник ВСУ Валерий Куценко рассказывал, что это правило касается также многодетных и одиноких матерей. Однако, по его словам, таких женщин призывать на службу не будут.
При смене профессии женщинам нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки, уточнили в ГУР.
"Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и военно-учетный", – добавили там.
Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины опубликовало инфографику с разъяснениями приказа Минобороны о воинском учете украинских женщин, а также список документов, необходимых для того, чтобы стать на учет.
По последним данным, в рядах Вооруженных сил Украины служит более 32 тыс. женщин. Как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, с 2014 года эта цифра выросла вдвое. По информации Минобороны, женщины составляют 15% состава ВСУ. Командные должности занимают порядка 900 военнослужащих-женщин.
17 декабря 2021 года вступил в силу приказ министра обороны №313 "Об утверждении перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".
Приказ существенно расширяет перечень профессий и специальностей, после получения которых женщины должны стать на воинский учет. Полный список специальностей и профессий прилагается к приказу. Речь идет о десятках профессий, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в приказ "вбили" немного больше 100 специальностей".
Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. Есть ограничения по возрасту (речь идет об украинках в возрасте от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья. Уклонение от этой обязанности может повлечь административную ответственность. В ВСУ говорят, что до конца 2022 года штрафовать не будут никого. О том, что еще нужно знать о воинском учете для украинских женщин, издание "ГОРДОН" сообщало после вступления в силу приказа Минобороны.