В Минобороны рассказали, нужно ли беременным женщинам становиться на воинский учет и как влияет смена профессии на эту обязанность

"Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки для женщин будут учитывать состояние здоровья и семейные обстоятельства", – сказано в сообщении.

Начальник Киевского областного центра комплектования и социальной поддержки полковник ВСУ Валерий Куценко рассказывал, что это правило касается также многодетных и одиноких матерей. Однако, по его словам, таких женщин призывать на службу не будут.

При смене профессии женщинам нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки, уточнили в ГУР.

"Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и военно-учетный", – добавили там.

Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины опубликовало инфографику с разъяснениями приказа Минобороны о воинском учете украинских женщин, а также список документов, необходимых для того, чтобы стать на учет.