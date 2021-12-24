"Записываете женщину на бесплатные ногти и повестку вручаете". Фотожабы и шутки о воинском учете для женщин

Фотожабы об обязательном воинском учете для женщин в Украине Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Цікаво, тепер Лєнка теж на військовий облік стане, чи в неї "білий білєт"? pic.twitter.com/Y73wzXpBvD — Зãступ бараболі (@Hlopak_) December 23, 2021

Тепер не тільки Президент України Володимир Зеленський, а й перша леді України Олена Зеленська зможуть ухилятися від військової служби — Президент Один Спамс (@odinspam) December 23, 2021

Що ви знаєте про військовий облік жінок? Страшно, не коли жінка старша за званням... страшно, коли теща з десанту...)))) — Mira D. (@_Mira_Miranda_) December 23, 2021

Жінки дуже великої кількості професій протягом 2022 року мають стати на військовий облік... Жінки, що голосували за Зеленського... pic.twitter.com/rYEULSH9vG — Психолог Далай-ламы (@DarkSoulsFan12) December 23, 2021

Жінки мають стати на військовий облік, тому що Зєлєнський обіцяв скоро відмінити строкову службу для чоловіків. — Спецпроект Сюрреалізму (@Njyuschka) December 23, 2021

Піду ставати на облік.

У мене потрійне комбо: за першою освітою – викладач, за другою – юрист, працюю керівником служби персоналу. — Leia Organa (@Leias_New_Hope) December 23, 2021

Коли стала на облік у військкомат. pic.twitter.com/tvviMwysQr — A3boot (@svitvik1) December 23, 2021

У військкомат на облік pic.twitter.com/wJLvHxdYqN — Та ти шо... (@belooooou1) December 24, 2021

Військкомати, звісно, неготові до цього виклику. Скажімо, приходить жінка стати на облік, стукає у двері і запитує: "Можна?"

От що відповідати? "Можна Пашку за ляшку"? Чи Сашку? Чи все-таки по-старому, Машку?

Стільки складних питань. — Anton grimly does his work (@flaneur_txt) December 23, 2021

Пані, як ви ставитесь до військової служби? Хто ставатиме на військовий облік?



Пишіть у коментарях pic.twitter.com/pSJvWG5XW2 — Великий Київ (@BigKyiv) December 24, 2021

Так де тут гармати видають?

Беріть на облік, я юрист чишо... pic.twitter.com/TTSIP0HRaq — bemusedTetiana (@Tania71459358) December 23, 2021

А якщо блогерши стануть на військовий облік, то TikTok без них перестане існувати? — Капітуляція та вакцинація? (@Vitaly00000) December 23, 2021

Міноборони України зобов'язало жінок стати на військовий облік. pic.twitter.com/rjLmTEJKar — Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) December 23, 2021

Міноборони України зобов"язало стати на війсковий облік всіх жінок від 18 до 60(!) років.Ну нарешті! Тепер бабці зможуть на законних підставах піклуватися своїми онуками у війску. pic.twitter.com/g2JssmLdRt — Пан Ізюмський (@VivaHunta) December 23, 2021

Страшенний облом! Жіночий військовий облік у нашому випадку – це "дурна" атака на справжніх господарів глибинної України. От це вже реально повний дебілізм. Особливо коли вся країна знає того, хто «відкосив».

Україна - це соціум, де жінка - основа та суть соціальної конструкції. pic.twitter.com/e1z5zaa2Um — Юрий Мухин (@mukhin_ua) December 23, 2021

С 18 до 60!

Женщины должны встать на военный учет. А чего не до 85? Шамкающе-хромающая армия - это полный кирдык Кремлю!???? pic.twitter.com/n9xslNany6 — еленка (@rpmubhsTjQbJZ5b) December 24, 2021

Когда объявили, что все женщины должны стать на военный учёт pic.twitter.com/9sf1hqwCRv — Вероника Брусова (@veronicakactro) December 24, 2021