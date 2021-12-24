"Записываете женщину на бесплатные ногти и повестку вручаете". Фотожабы и шутки о воинском учете для женщин

Цікаво, тепер Лєнка теж на військовий облік стане, чи в неї "білий білєт"? pic.twitter.com/Y73wzXpBvD— Зãступ бараболі (@Hlopak_) December 23, 2021
Тепер не тільки Президент України Володимир Зеленський, а й перша леді України Олена Зеленська зможуть ухилятися від військової служби— Президент Один Спамс (@odinspam) December 23, 2021
Що ви знаєте про військовий облік жінок? Страшно, не коли жінка старша за званням... страшно, коли теща з десанту...))))— Mira D. (@_Mira_Miranda_) December 23, 2021
Жінки дуже великої кількості професій протягом 2022 року мають стати на військовий облік... Жінки, що голосували за Зеленського... pic.twitter.com/rYEULSH9vG— Психолог Далай-ламы (@DarkSoulsFan12) December 23, 2021
Жінки мають стати на військовий облік, тому що Зєлєнський обіцяв скоро відмінити строкову службу для чоловіків.— Спецпроект Сюрреалізму (@Njyuschka) December 23, 2021
Піду ставати на облік.— Leia Organa (@Leias_New_Hope) December 23, 2021
У мене потрійне комбо: за першою освітою – викладач, за другою – юрист, працюю керівником служби персоналу.
Коли стала на облік у військкомат. pic.twitter.com/tvviMwysQr— A3boot (@svitvik1) December 23, 2021
У військкомат на облік pic.twitter.com/wJLvHxdYqN— Та ти шо... (@belooooou1) December 24, 2021
Військкомати, звісно, неготові до цього виклику. Скажімо, приходить жінка стати на облік, стукає у двері і запитує: "Можна?"— Anton grimly does his work (@flaneur_txt) December 23, 2021
От що відповідати? "Можна Пашку за ляшку"? Чи Сашку? Чи все-таки по-старому, Машку?
Стільки складних питань.
Пані, як ви ставитесь до військової служби? Хто ставатиме на військовий облік?— Великий Київ (@BigKyiv) December 24, 2021
Пишіть у коментарях pic.twitter.com/pSJvWG5XW2
Доброго ранку!#хзчиймем pic.twitter.com/zhHeunAv5W— МЕМАГРАМ (@memagram) December 24, 2021
Добрий вечір!#хзчиймем pic.twitter.com/CWwgH3lk6p— МЕМАГРАМ (@memagram) December 23, 2021
(с) Oleksandr Babak pic.twitter.com/K95tzhx1dU— МЕМАГРАМ (@memagram) December 23, 2021
Так де тут гармати видають?— bemusedTetiana (@Tania71459358) December 23, 2021
Беріть на облік, я юрист чишо... pic.twitter.com/TTSIP0HRaq
А якщо блогерши стануть на військовий облік, то TikTok без них перестане існувати?— Капітуляція та вакцинація? (@Vitaly00000) December 23, 2021
Стали вже на облік? ???? pic.twitter.com/8bUf2zgYcc— СremаТorium ???????????????? (@afonja20142) December 23, 2021
Міноборони України зобов'язало жінок стати на військовий облік. pic.twitter.com/rjLmTEJKar— Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) December 23, 2021
Міноборони України зобов"язало стати на війсковий облік всіх жінок від 18 до 60(!) років.Ну нарешті! Тепер бабці зможуть на законних підставах піклуватися своїми онуками у війску. pic.twitter.com/g2JssmLdRt— Пан Ізюмський (@VivaHunta) December 23, 2021
Страшенний облом! Жіночий військовий облік у нашому випадку – це "дурна" атака на справжніх господарів глибинної України. От це вже реально повний дебілізм. Особливо коли вся країна знає того, хто «відкосив».— Юрий Мухин (@mukhin_ua) December 23, 2021
Україна - це соціум, де жінка - основа та суть соціальної конструкції. pic.twitter.com/e1z5zaa2Um
С 18 до 60!— еленка (@rpmubhsTjQbJZ5b) December 24, 2021
Женщины должны встать на военный учет. А чего не до 85? Шамкающе-хромающая армия - это полный кирдык Кремлю!???? pic.twitter.com/n9xslNany6
Когда объявили, что все женщины должны стать на военный учёт pic.twitter.com/9sf1hqwCRv— Вероника Брусова (@veronicakactro) December 24, 2021
В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.
Также согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.
В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.
По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил 23 декабря, что украинкам в ближайшее время не нужно идти в военкоматы в связи с указом Минобороны о постановке ряда профессий на учет военнообязанных.