"Форма увеличивает шансы на выживание". Нардеп Яременко призвал женщин не бояться воинского учета

"Подавляющее большинство женщин, которые станут на воинский учет, в случае, если произойдет то, что не хочется представлять, не имеют шансов увидеть поле боя. Зато могут освободить от штабной и небоевой работы десятки тысяч мужчин", – отметил парламентарий.

Если вторжение РФ в Украину все же состоится и по всей территории Украины "загремят взрывы ракет и снарядов", то украинцы захотят получить ответы на вопросы "куда бежать" и "что делать", считает Яременко.

"Простые ответы на простые вопросы лучше получать, став обычным винтиком большого механизма, который будет перетирать в труху нашего врага. Военная форма не защищает от осколка или пули... Зато форма дает статус и увеличивает шансы на выживание. Не бойтесь становиться на воинский учет. Даже массовость и организованность этого процесса станет сдерживающим войну фактором", – заключил нардеп.