"Форма увеличивает шансы на выживание". Нардеп Яременко призвал женщин не бояться воинского учета

"Подавляющее большинство женщин, которые станут на воинский учет, в случае, если произойдет то, что не хочется представлять, не имеют шансов увидеть поле боя. Зато могут освободить от штабной и небоевой работы десятки тысяч мужчин", – отметил парламентарий.
Если вторжение РФ в Украину все же состоится и по всей территории Украины "загремят взрывы ракет и снарядов", то украинцы захотят получить ответы на вопросы "куда бежать" и "что делать", считает Яременко.
"Простые ответы на простые вопросы лучше получать, став обычным винтиком большого механизма, который будет перетирать в труху нашего врага. Военная форма не защищает от осколка или пули... Зато форма дает статус и увеличивает шансы на выживание. Не бойтесь становиться на воинский учет. Даже массовость и организованность этого процесса станет сдерживающим войну фактором", – заключил нардеп.
В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.
Также согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.
В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.
По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил 23 декабря, что украинкам в ближайшее время не нужно идти в военкоматы в связи с указом Минобороны о постановке ряда профессий на учет военнообязанных.