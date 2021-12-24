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"Форма увеличивает шансы на выживание". Нардеп Яременко призвал женщин не бояться воинского учета

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Воинский учет станет фактором, сдерживающим войну, считает Яременко
Воинский учет станет фактором, сдерживающим войну, считает Яременко
Фото: Богдан Яременко / Facebook

Воинский учет – это не служба в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и не контракт резервиста, а обычная регистрация, которая позволит ВСУ лучше спланировать оборону на случай вторжения Российской Федерации. Об этом 24 декабря заявил в Facebook народный депутат от партии "Слуга народа" Борис Яременко.

"Подавляющее большинство женщин, которые станут на воинский учет, в случае, если произойдет то, что не хочется представлять, не имеют шансов увидеть поле боя. Зато могут освободить от штабной и небоевой работы десятки тысяч мужчин", – отметил парламентарий.

Если вторжение РФ в Украину все же состоится и по всей территории Украины "загремят взрывы ракет и снарядов", то украинцы захотят получить ответы на вопросы "куда бежать" и "что делать", считает Яременко.

"Простые ответы на простые вопросы лучше получать, став обычным винтиком большого механизма, который будет перетирать в труху нашего врага. Военная форма не защищает от осколка или пули... Зато форма дает статус и увеличивает шансы на выживание. Не бойтесь становиться на воинский учет. Даже массовость и организованность этого процесса станет сдерживающим войну фактором", – заключил нардеп.

https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/4890454791018604

Контекст:

В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.

В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил 23 декабря, что украинкам в ближайшее время не нужно идти в военкоматы в связи с указом Минобороны о постановке ряда профессий на учет военнообязанных. 

Теги: Украина, Вооруженные силы Украины, Богдан Яременко, призыв, военкомат, Минобороны, ВСУ, женщины
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