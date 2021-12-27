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В Киеве создают штаб территориальной обороны – замглавы КГГА

Киевские власти провели совещание, посвященное действиям городских служб и силовых структур "в условиях угроз безопасности"
Киевские власти провели совещание, посвященное действиям городских служб и силовых структур "в условиях угроз безопасности"
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве создают штаб территориальной обороны; система терробороны столицы должна быть развернута в ближайшее время, сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко. Об этом он сказал на совещании мэра Киева Виталия Кличко с его заместителями и силовиками, сообщает пресс-служба КГГА.

В совещании, кроме руководства КГГА, приняли участие представители департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, столичных управлений прокуратуры, полиции, СБУ, а также представители Главного командования Вооруженных сил Украины.

"Обсудили действия городских служб при различных вариантах развития ситуации и координацию всех структур и подразделений в условиях угроз безопасности", – сообщили в пресс-службе. 

Крищенко отметил, что в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы. Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", – подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве, по информации КГГА, более 500. 

Контекст:екст:

16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал их 29 июля.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Осенью Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной. 18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призвали ускорить формирование сил территориальной обороны в соответствии с законом "Об основах национального сопротивления".

Теги: Киев, Виталий Кличко, СБУ, КГГА, полиция, оборона, ВСУ, территориальная оборона, Андрей Крищенко, российская агрессия, безопасность, силовики, мэр
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