В Киеве создают штаб территориальной обороны – замглавы КГГА

В совещании, кроме руководства КГГА, приняли участие представители департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, столичных управлений прокуратуры, полиции, СБУ, а также представители Главного командования Вооруженных сил Украины.
"Обсудили действия городских служб при различных вариантах развития ситуации и координацию всех структур и подразделений в условиях угроз безопасности", – сообщили в пресс-службе.
Крищенко отметил, что в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы. Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.
"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", – подчеркнул Кличко.
Мэр также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве, по информации КГГА, более 500.
16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал их 29 июля.
По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.
Осенью Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной. 18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призвали ускорить формирование сил территориальной обороны в соответствии с законом "Об основах национального сопротивления".