В Киеве создают штаб территориальной обороны – замглавы КГГА

В совещании, кроме руководства КГГА, приняли участие представители департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, столичных управлений прокуратуры, полиции, СБУ, а также представители Главного командования Вооруженных сил Украины.

"Обсудили действия городских служб при различных вариантах развития ситуации и координацию всех структур и подразделений в условиях угроз безопасности", – сообщили в пресс-службе.

Крищенко отметил, что в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы. Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", – подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве, по информации КГГА, более 500.