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"Безобразие, не должны все женщины быть военнообязанными!" Петиция к президенту об отмене воинского учета для женщин набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Автор петиции не согласна с расширением перечня специальностей и профессий, подлежащих воинскому учету
Автор петиции не согласна с расширением перечня специальностей и профессий, подлежащих воинскому учету
Фото: depositphotos.com

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене постановки женщин на воинский учет как военнообязанных, зарегистрированная 23 декабря, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте президента

Отмечается, что автор петиции под названием "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными!" Яна Рашевченко просит президента рассмотреть вопрос о отмене воинского учета для женщин.

Автор петиции не согласна с расширением перечня подлежащих учету специальностей и профессий, состоявшемуся еще в октябре.

"Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по поводу механизма реализации", – написано в тексте обращения.

По состоянию на 27 декабря петиция собрала 27 111 голосов.

Контекст:

В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.

Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года.

В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

Теги: петиция, Минобороны, закон, ВСУ, военнослужащий, президент, женщины, обращение
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