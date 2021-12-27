"Безобразие, не должны все женщины быть военнообязанными!" Петиция к президенту об отмене воинского учета для женщин набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Автор петиции не согласна с расширением перечня специальностей и профессий, подлежащих воинскому учету Фото: depositphotos.com

Отмечается, что автор петиции под названием "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными!" Яна Рашевченко просит президента рассмотреть вопрос о отмене воинского учета для женщин.

Автор петиции не согласна с расширением перечня подлежащих учету специальностей и профессий, состоявшемуся еще в октябре.

"Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по поводу механизма реализации", – написано в тексте обращения.

По состоянию на 27 декабря петиция собрала 27 111 голосов.