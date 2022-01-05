45% украинцев поддерживают создание войск территориальной обороны – опрос

В то же время 30% опрошенных сказали, что не поддерживают идею создания теробороны в Украине.

Еще 25% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, готовность принять участие в территориальной обороне изъявили 32% украинцев. Не готовы 57% опрошенных.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.