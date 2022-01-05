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45% украинцев поддерживают создание войск территориальной обороны – опрос

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Готовность принять участие в территориальной обороне изъявили 32% украинцев
Готовность принять участие в территориальной обороне изъявили 32% украинцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

45% украинцев поддерживают создание войск территориальной обороны. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 января результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

В то же время 30% опрошенных сказали, что не поддерживают идею создания теробороны в Украине.

Еще 25% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, готовность принять участие в территориальной обороне изъявили 32% украинцев. Не готовы 57% опрошенных.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Осенью Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной. 18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призвали ускорить формирование сил территориальной обороны в соответствии с законом "Об основах национального сопротивления".

27 декабря замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко на совещании главы КГГА и мэра Киева Виталия Кличко с силовиками объявил о создании штаба территориальной обороны столицы. Система теробороны Киева, по его словам, должна быть развернута в ближайшее время.

Теги: Россия, Украина, СНБО, соцопрос, вторжение, Минобороны, территориальная оборона, украинцы, военнослужащий, Украинский институт будущего, войска
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