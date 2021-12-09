"Должны быть готовы подставить плечо государству". Билецкий назвал критерии эффективной теробороны

По мнению Билецкого, тероборона должна иметь оружие на руках Фото: nationalcorps.org

"Сила территориальной обороны… прежде всего в том, что это легкая пехота, которая используется, действует как легкая пехота и знает свою местность. Знание местности, возможность использовать свою территорию – это одно из основных преимуществ территориальной обороны", – пояснил Билецкий.

По его мнению, тероборона должна иметь оружие на руках, поскольку скорость мобилизации при полномасштабной войне – критически важный вопрос.

"Есть территориальные бригады на Левобережье, чья техника находится на хранении в Житомирской области. То есть мы понимаем, какие шансы эту технику доставить в бригады в случае полномасштабной, полноценной войны, использования россиянами воздушного пространства", – сказал Билецкий.

Также он предложил привлечь в формирование гражданских небоевых подразделений общественный сектор. Они смогли бы закрыть "огромную потребность в медиках, врачах, парамедицины" в условиях полномасштабной войны.

"Мы должны в любую минуту быть готовы подставить государству наше плечо. Не власти, но государству, – отметил Билецкий. – Мы должны знать, что делаем это для того, чтобы современный закон о территориальной обороне – неполноценный и неработающий – превратился в нормальный закон о территориальной обороне".

Отмечается, что по результатам съезда была создана платформа для привлечения патриотических организаций, желающих помочь в развитии территориальной обороны Украины – Общественный штаб обороны.