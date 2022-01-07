В ГУР Минобороны Украины рассказали, как будут формировать подразделения территориальной обороны и кого в них не примут

Подчеркивается, что в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии. Граждан Украины, которые не проходили службу в ВСУ, воинских формированиях и правоохранительных органах, также будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин – после принесения присяги добровольца территориальной обороны.
Для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.
Согласно закону "Об основах национального сопротивления", в добровольческие формирования территориальных общин не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости, напоминает портал Минобороны "АрмияInform".
Издание отмечает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже обратились к гражданам с предложением стать частью территориальной обороны. "Преимущество такой службы в том, что военные будут служить рядом с домом и, по сути, будут защищать свою малую Родину", – добавили в сообщении.
Отмечается, что в случае особого периода все военнослужащие будут получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием, бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения. Также за всеми военнослужащими будут сохраняться место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве.
На время действия особого периода в случае призыва на военную службу выплата пенсии для получавших ее армейцев не прекращается, а после увольнения со службы – подлежит обязательному перерасчету.
Контекст:
16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.
По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.
Осенью Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной. 18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призвали ускорить формирование сил территориальной обороны в соответствии с законом "Об основах национального сопротивления".
27 декабря замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко на совещании главы КГГА и мэра Киева Виталия Кличко с силовиками объявил о создании штаба территориальной обороны столицы. Система теробороны Киева, по его словам, должна быть развернута в ближайшее время. В Минобороны Украины в тот же день призвали представителей местной власти действовать в рамках своих полномочий и "не допускать несогласованных шагов и заявлений".
С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу. Зеленский назначил руководителем сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины бригадного генерала Юрия Галушкина.