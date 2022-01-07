В ГУР Минобороны Украины рассказали, как будут формировать подразделения территориальной обороны и кого в них не примут

Подчеркивается, что в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии. Граждан Украины, которые не проходили службу в ВСУ, воинских формированиях и правоохранительных органах, также будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин – после принесения присяги добровольца территориальной обороны.

Для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Согласно закону "Об основах национального сопротивления", в добровольческие формирования территориальных общин не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости, напоминает портал Минобороны "АрмияInform".

Издание отмечает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже обратились к гражданам с предложением стать частью территориальной обороны. "Преимущество такой службы в том, что военные будут служить рядом с домом и, по сути, будут защищать свою малую Родину", – добавили в сообщении.

Отмечается, что в случае особого периода все военнослужащие будут получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием, бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения. Также за всеми военнослужащими будут сохраняться место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве.

На время действия особого периода в случае призыва на военную службу выплата пенсии для получавших ее армейцев не прекращается, а после увольнения со службы – подлежит обязательному перерасчету.