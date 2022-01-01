Зеленский назначил командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины

Офис президента рассказал, что Галушкин – "опытный боевой генерал", который в 2001–2002 годах участвовал в международной миротворческой операции в Косово, а с 2014 года участвовал в антитеррористической операции (позже – операции Объединенных сил) на Донбассе.

"С июня 2014 года по январь 2015-го исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск ВСУ. После того, как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего. С декабря 2019 года он проходил службу на должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020-го – заместителя главного инспектора", – отметили в ОП.

Галушкин имеет ряд государственных наград, в частности орден Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

В пресс-службе украинского президента напомнили, что с 1 января 2022 года вводится в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит силам территориальной обороны ВСУ.