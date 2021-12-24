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Зеленский назначил главой Харьковской ОГА бывшего председателя Полтавской ОГА Синегубова

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Зеленский назначил Синегубова 24 декабря
Зеленский назначил Синегубова 24 декабря
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова. Соответствующий указ №676/2021 глава государства подписал 24 декабря.

До этого назначения Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Как пишет пресс-служба Зеленского, он заявил, что во время работы в Полтавской области Синегубов "смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе", в частности закончить и запустить объекты-долгострои, "успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации". 

Синегубов заявил, что знаком с ситуацией в Харьковской области.

"Я знаком с ситуацией на Харьковщине, знаю о накопившихся проблемах. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", – сказал он.

Контекст:

Синегубов родился в 1983 году в Харькове, окончил Национальный университет внутренних дел, он является доктором юридических наук. С 2000-го по 2008 год служил в органах внутренних дел, сообщил сайт Полтавской ОГА.

В 2018 году Синегубов был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА. 11 ноября Зеленский подписал указ о его назначении.

Президент 11 августа 2021 года уволил Айну Тимчук с должности председателя Харьковской ОГА. Следующим указом глава государства временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук, экс-сотрудника СБУ Александра Скакуна.

15 декабря Кабмин согласовал увольнение Синегубова с должности главы Полтавской ОГА и одновременно одобрил его назначение председателем Харьковской ОГА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Харьковская ОГА, Владимир Зеленский, Олег Синегубов
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