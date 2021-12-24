Зеленский назначил главой Харьковской ОГА бывшего председателя Полтавской ОГА Синегубова

До этого назначения Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Как пишет пресс-служба Зеленского, он заявил, что во время работы в Полтавской области Синегубов "смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе", в частности закончить и запустить объекты-долгострои, "успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации".

Синегубов заявил, что знаком с ситуацией в Харьковской области.

"Я знаком с ситуацией на Харьковщине, знаю о накопившихся проблемах. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", – сказал он.