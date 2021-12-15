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Кабмин согласует назначение главы Полтавской ОГА председателем Харьковской облгосадминистрации – СМИ

Синегубов родился в Харькове в 1983 году
Синегубов родился в Харькове в 1983 году
Фото: adm-pl.gov.ua

Кабинет Министров Украины 15 декабря на своем заседании планирует согласовать назначение главы Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова на должность председателя Харьковской ОГА. Об этом со ссылкой на источник в Харьковской облгосадминистрации 15 декабря сообщило "Depo. Харьков".

По информации журналистов, представление на Синегубова поступило в Кабмин 13 декабря. 

"В окружении Синегубова эту информацию корреспонденту "Depo.Харьков" не комментируют", – отметили в публикации.

Сейчас исполняющим обязанности главы Харьковской ОГА является Александр Скакун.

Контекст:

Синегубов родился в 1983 году в Харькове, окончил Национальный университет внутренних дел, он является доктором юридических наук. С 2000-го по 2008 год служил в органах внутренних дел, сообщил сайт Полтавской ОГА.

В 2018 году Синегубов был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА. 11 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о его назначении.

Зеленский 11 августа этого года уволил Айну Тимчук с должности председателя Харьковской ОГА. Следующим указом глава государства временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук, экс-сотрудника СБУ Скакуна.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Харьковская ОГА, Владимир Зеленский, облгосадминистрация, Олег Синегубов, Кабмин, Александр Скакун
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