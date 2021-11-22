ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Сапронов – Зеленскому: В свете российских угроз и внутренних проблем прошу вас: не тяните с назначением главы Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрий Сапронов: 38 км от города с населением 1,6 млн человек до границы с РФ! Это 20 минут
Юрий Сапронов: 38 км от города с населением 1,6 млн человек до границы с РФ! Это 20 минут
Фото: Sapronov Yuri / Facebook

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить главу Харьковской областной государственной администрации, так как уже 3,5 месяца область без постоянного руководителя, Александр Скакун остается в статусе исполняющего обязанности. Об этом Сапронов написал 22 ноября в своем Facebook, подчеркнув угрозы региону со стороны России.

"Читаю новости об угрозе, которая снова нависла над нами со стороны РФ. Не только CNN. Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, озвучил, что 92 тыс. российских военнослужащих сконцентрированы на границе. Тревожно мне. Думаю, не только мне. Не страшно, а тревожно. Область – 3 млн человек. Стратегическое значение для Украины при существующей агрессии РФ. 300+ км государственной границы Украины с РФ – это Харьковская область. 38 (тридцать восемь) км от города с населением 1,6 млн человек до границы с РФ! Это 20 минут", – подчеркнул Сапронов.

Он добавил, что вместе с семьей живет в Харькове с 1983 года и знает в областном центре всю бизнес-элиту, ученых, врачей и интеллигенцию.

"Было и имею с ними много проектов, в том числе благотворительных, образовательных и социальных. Довелось посмотреть в работе и общаться со всеми губернаторами, начиная с Евгения Петровича Кушнарева. Так вот со всей ответственностью могу заявить, что сегодняшний врио главы ХОГА Александр Скакун – человек на своем месте. Коренной харьковчанин, неравнодушный, по-настоящему болеет за регион, до деталей вникает в проблематику, мыслит при этом масштабно, смотрит в будущее, умеет мечтать, что очень важно! С тех пор, когда Скакун зашел на должность врио председателя ХОГА, в Харькове абсолютно спокойно и демократично прошли выборы мэра, наладилась работа областного совета, возобновилось взаимодействие с ОТО", – отметил бизнесмен.

Сапронов напомнил, что Скакун – офицер, который в 2014 году внес серьезный личный вклад в то, чтобы "русская весна" в Харькове не состоялась.

"С тех пор Скакун остается тем человеком, которого знают и уважают в абсолютно разных слоях нашего общества. От активиста Майдана до частного предпринимателя, от главы ОТО до офицера спецслужб или военного. Для него "честь имею" – это не пустой звук. Скажите мне, пожалуйста, как жителю региона и вашему избирателю: кто еще может лучше руководить регионом в столь сложный период? Кто может лучше бороться с теми угрозами и вызовами, которые нас ждут в ближайшем будущем?" – написал он. 

Бизнесмен призвал прекратить подковерную борьбу и интриги и назначить главу области.

"В свете российских угроз и внутренних проблем прошу вас: не тяните с назначением губернатора области! Примите, пожалуйста, решение. 3,5 месяца область без председателя ОГА", – резюмировал Юрий Сапронов.

https://www.facebook.com/sapronov.yuri/posts/4491391327575522

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа уволил Айну Тимчук с должности председателя Харьковской ОГА. Следующим указом глава государства временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук, экс-сотрудника СБУ Скакуна.

Теги: Россия, Харьков, Харьковская область, угрозы, Юрий Сапронов, Владимир Зеленский, Александр Скакун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (272984)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (223314)
3
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (215909)
4
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (154974)
5
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье (101791)
6
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (94209)
7
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (88278)
8
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (87287)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS