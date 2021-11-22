Сапронов – Зеленскому: В свете российских угроз и внутренних проблем прошу вас: не тяните с назначением главы Харьковской области

"Читаю новости об угрозе, которая снова нависла над нами со стороны РФ. Не только CNN. Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, озвучил, что 92 тыс. российских военнослужащих сконцентрированы на границе. Тревожно мне. Думаю, не только мне. Не страшно, а тревожно. Область – 3 млн человек. Стратегическое значение для Украины при существующей агрессии РФ. 300+ км государственной границы Украины с РФ – это Харьковская область. 38 (тридцать восемь) км от города с населением 1,6 млн человек до границы с РФ! Это 20 минут", – подчеркнул Сапронов.

Он добавил, что вместе с семьей живет в Харькове с 1983 года и знает в областном центре всю бизнес-элиту, ученых, врачей и интеллигенцию.

"Было и имею с ними много проектов, в том числе благотворительных, образовательных и социальных. Довелось посмотреть в работе и общаться со всеми губернаторами, начиная с Евгения Петровича Кушнарева. Так вот со всей ответственностью могу заявить, что сегодняшний врио главы ХОГА Александр Скакун – человек на своем месте. Коренной харьковчанин, неравнодушный, по-настоящему болеет за регион, до деталей вникает в проблематику, мыслит при этом масштабно, смотрит в будущее, умеет мечтать, что очень важно! С тех пор, когда Скакун зашел на должность врио председателя ХОГА, в Харькове абсолютно спокойно и демократично прошли выборы мэра, наладилась работа областного совета, возобновилось взаимодействие с ОТО", – отметил бизнесмен.

Сапронов напомнил, что Скакун – офицер, который в 2014 году внес серьезный личный вклад в то, чтобы "русская весна" в Харькове не состоялась.

"С тех пор Скакун остается тем человеком, которого знают и уважают в абсолютно разных слоях нашего общества. От активиста Майдана до частного предпринимателя, от главы ОТО до офицера спецслужб или военного. Для него "честь имею" – это не пустой звук. Скажите мне, пожалуйста, как жителю региона и вашему избирателю: кто еще может лучше руководить регионом в столь сложный период? Кто может лучше бороться с теми угрозами и вызовами, которые нас ждут в ближайшем будущем?" – написал он.

Бизнесмен призвал прекратить подковерную борьбу и интриги и назначить главу области.

"В свете российских угроз и внутренних проблем прошу вас: не тяните с назначением губернатора области! Примите, пожалуйста, решение. 3,5 месяца область без председателя ОГА", – резюмировал Юрий Сапронов.