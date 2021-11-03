Наумович: Харьков перешел под контроль центральной власти

"Харьков переходит под контроль центральной власти? Ой. Говорят, что любитель вешать себя на георгиевские ленточки с фамилией Добкин (экс-мэр Харькова, бывший нардеп Михаил Добкин. – "ГОРДОН") пошел в суд, чтобы оспорить победу своего оппонента на выборах мэра Харькова и просочиться во второй тур. Которого, напомню, уже не будет, так как Терехов выиграл сразу в первом туре с показателем 50,66%. Но если все же предположить, что Допа добьется в судах хотя бы минус всего 0,67%, то здравствуй, второй тур. Но все же осмелюсь констатировать, что город перешел под контроль центральной власти, так как, по моим данным, нового мэра Терехова контролирует и.о. главы Харьковской ОГА Скакун, который является креатурой ОП. Настоящий "серый кардинал", – написал Наумович.

Он считает, что такой сложный город, как Харьков, и должен контролироваться из центра.

"Так как в случае новых попыток устроить "узкую весну" у "ваты" будет меньше шансов устроить то, что они натворили в 2014 году. Если вообще харьковский регион обретет равновесие, то Украина станет сильнее. Судите сами: за два года в Харькове, в котором проживает серьезная часть пророссийски настроенных избирателей, сменились четыре (!) губернатора и три председателя облсовета. А год назад не стало мэра Геннадия Кернеса, которого многие считали "вечным". Ситуация достигла пика в августе 2021-го. К этому моменту Харьковом руководил и.о. мэра, с должности сняли очередного губернатора, а следом – погоревшего на взятке председателя облсовета", – напомнил автор.

По его словам, Скакуну поставили задачу "стабилизировать" область после входа в "крутое пике".

"Уже 19 августа в Харьковском облсовете избрали председателя – "слугу народа" Татьяну Егорову-Луценко. И это при том, что фракция "слуг" далеко не в большинстве. Главной задачей назначенца стали именно выборы мэра. И, безусловно, в один тур. Ведь политическое противостояние длиной в год и так сильно расшатало город. Также поговаривают, что и рейтинговый кандидат [нардеп Александр] Фельдман (кандидат от ОПЗЖ) передумал баллотироваться в мэры по "подсказке" Скакуна. Более того – в пятницу, 29 октября, в канун дня выборов хорошо "проработанный" электоральный ресурс в округе Фельдмана был подчистую отдан Терехову", – резюмировал Наумович.