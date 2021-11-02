ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Опора" обжалует результаты выборов мэра Харькова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Опора" подаст жалобы в связи с нарушениями на выборах в Харькове в ТИК и, возможно, в суд
"Опора" подаст жалобы в связи с нарушениями на выборах в Харькове в ТИК и, возможно, в суд
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Гражданская сеть "Опора" обратилась в Национальную полицию из-за возможной фальсификации избирательной документации и готовится обжаловать результаты подсчета голосов на выборах мэра Харькова. Об этом координатор сети по наблюдению за выборами в Харьковской области Николай Зинченко сообщил 1 ноября на брифинге, который транслировался в Facebook "Опоры".

"Мы будем подавать жалобы в городскую территориальную избирательную комиссию. Обжалование в суд у нас будет еще в течение нескольких дней. Если нас не удовлетворит результат от городской территориальной избирательной комиссии, то, думаю, обратимся в суд", – сказал он.

Зинченко уточнил, что согласно процедуре, на обжалование результатов в ТИК дается два дня, а в суде – пять дней.

По его словам, сейчас в "Опоре" считают сфальсифицированными минимум 467 голосов в пользу кандидата Игоря Терехова, но проверки еще не окончены. 

"Только сегодня увидели, когда один из избирательных участков Основянского района приехал "сдаваться" [подавать документы] в Основянскую ТИК, что голосов за господина Игоря Терехова на 70 больше, чем в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке, который получил наш официальный наблюдатель на этом же участке", – рассказал он. 

После этого начали проверять информацию в других районах. В Новобаварском нашли девять участков, на которых цифры не совпадают – всего 397 голосов.

Занявший второе место Михаил Добкин заявил в Facebook о "грубых фальсификациях" во время голосования и подсчета голосов.

"Я иду в суд. Здесь дело не в "Добкине с его амбициями". У нас, у всех харьковчан, во времена Терехова уже во второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы хотим. И здесь уже дело принципа", – написал он.

https://www.facebook.com/100053013288829/videos/389032179593223/

Также заявил, что считает выборы сфальсифицированными и не признает результаты, кандидат Дмитрий Маринин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2031959020296583&id=100004475141970

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Гражданская сеть "Опора" заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила результаты подсчетов, согласно которым секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов 

Теги: Михаил Добкин, Харьков, выборы, Опора, фальсификации, Игорь Терехов, голосование, документы, суд, жалоба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью
  Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью
"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани
"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани
Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео
Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео
"Dantes сошел с ума". Дорофеева показала, что для нее сделал муж
"Dantes сошел с ума". Дорофеева показала, что для нее сделал муж
"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах
"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах
"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу
"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу
"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца
"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца
"Женщина-вулкан". Ани Лорак показала, как выглядит в повседневной жизни
"Женщина-вулкан". Ани Лорак показала, как выглядит в повседневной жизни
"Включил телевизор на свою беду". Стриптизер Тарзан послал кремлевских политиков на Альдебаран
"Включил телевизор на свою беду". Стриптизер Тарзан послал кремлевских политиков на Альдебаран
"Полезный кайф". Влад Яма показал, что делает в салоне красоты каждые три месяца
"Полезный кайф". Влад Яма показал, что делает в салоне красоты каждые три месяца
"Красивые девочки и два серьезных пацана". Анатолий Анатолич показал жену и троих детей
"Красивые девочки и два серьезных пацана". Анатолий Анатолич показал жену и троих детей
"Моложе стала", "Лет 20 бы дала". 38-летняя Анна Седокова показала новую прическу
"Моложе стала", "Лет 20 бы дала". 38-летняя Анна Седокова показала новую прическу
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде
"Сними эти туфли позорные", "Задрыпанка". Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео
"Сними эти туфли позорные", "Задрыпанка". Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео
"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне
"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне
  "Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем
  "Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS