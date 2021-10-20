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Политолог Соколовская: И.о. мэра Харькова Терехов превращается в "слугу народа"

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Янина Соколовская: За ним тянется целый ворох историй, которые в любой момент можно трансформировать в уголовные дела
Янина Соколовская: За ним тянется целый ворох историй, которые в любой момент можно трансформировать в уголовные дела
Фото: Янина Соколовская / Facebook

Не имея своего кандидата в Харькове, партии "Слуга народа" и Офису президента нужно, чтобы выборы мэра в городе выиграл кто-то наиболее управляемый и несамостоятельный, заявила в своем Facebook политический эксперт Янина Соколовская. Она считает, что самым удобным кандидатом для Банковой стал нынешний исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

"И.о. мэра Харькова Игорь Терехов превращается в "слугу народа". Недавнее назначение его замом Сергея Кузьмина – на 100% человека Банковой – было первым открытым проявлением альянса Терехова с Офисом президента. А сейчас "Украинская правда" в материале о харьковских выборах цитирует свои источники, которые утверждают, что Терехов пообещал "слугам" должность секретаря горсовета, если станет мэром. Сценарий более чем правдоподобный. Игорь Терехов главную ставку на этих выборах делает на использование админресурса и, скажем так, избирательные технологии на грани закона. Технически Терехов уже подготовился – свои люди в избиркоме, специалисты по этим самым специфическим технологиям работают. Но реализовать такой план без прикрытия с самых верхов власти невозможно", – считает эксперт.

Соколовская считает интерес Банковой к союзу с Тереховым очевидным.

"Не имея своего кандидата, "слугам" в лице ОП надо ставить на кого-то из имеющихся, причем наиболее управляемого и несамостоятельного. Это как раз Терехов. За ним тянется целый ворох историй, которые в любой момент можно трансформировать в уголовные дела. Одна только история с манипуляциями электронной подписью [экс-мэра Харькова] Геннадия Кернеса может обойтись главному фигуранту в лет восемь лишения свободы. На главного конкурента Терехова [экс-нардепа и также бывшего мэра города] Михаила Добкина ничего подобного на Банковой накопать не смогли", – отметила она.

В связи с этим политолог убеждена, что у Терехова есть "очень мощная личная мотивация максимально перенастроиться на киевскую волну".

"А в ОП обоснованно уверены, что Терехов на их крючке сидит очень плотно. В свою очередь альянс Терехов – ОП означает безусловную политическую смерть проекта "Блок Кернеса". Из доминирующей силы в Харькове он автоматически превратится в прислугу "слуг народа". Но произойдет это на втором этапе реализации плана продвижения Терехова в мэры Харькова. Второй этап наступит, если Терехов выборы выиграет", – подытожила Соколовская.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4529797240388649&id=100000752532439

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, представитель партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Как пишет KHARKIV Today, в список 10 кандидатов вошли: Виктор Величков (самовыдвиженец, 64 года, пенсионер), Михаил Добкин (самовыдвиженец, 51 год, бывший народный депутат Украины), Дмитрий Маринин (самовыдвиженец, 54 года, аспирант), Алина Мустафаева (самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО "Экокар"), Константин Немичев (самовыдвиженец, 25 лет, глава областной организации "Нацкорпус"), Владимир Плетнев (Партия Шария, 60 лет, предприниматель), Сергей Ряполов (самовыдвиженец, 30 лет, безработный), Александр Скорик (партия "Европейская солидарность", 46 лет, директор МК "Мясной"), Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков", 54 года, секретарь Харьковского горсовета), Денис Ярославский (самовыдвиженец, 39 лет, юрист).

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявлял в интервью "Телеграфу", что его политсила не видит смысла выдвигать в Харькове кандидата на должность мэра и, скорее всего, не будет поддерживать никого из кандидатов.

Теги: Михаил Добкин, Харьков, выборы, горсовет, Игорь Терехов, власть, Слуга народа, Янина Соколовская, Офис президента Украины
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