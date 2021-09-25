В Харькове на партийную конференцию, где Терехова выдвинули в мэры, пустили не всех журналистов – СМИ

Мероприятие прошло в концертном зале "Украина" 25 октября, а аккредитоваться представители медиа могли в течение четырех часов 20 сентября, после чего регистрация была закрыта, утверждает портал.

"Несмотря на прямое требование Избирательного кодекса Украины проводить избирательный процесс публично и открыто, организаторы конференции пускали в зал только "своих" журналистов. Всех остальных представителей прессы и общественных организаций в зал не пропускали неизвестные мужчины спортивной внешности и представители охранной фирмы "Бриг", В частности, в зал не были допущены журналист и оператор СМИ "Госпром" и "Правовой контроль". Также не был допущен официальный наблюдатель от общественной организации "Центр контроля избирательных программ". При этом к журналистам программы "Цена вопроса" и "Госпром" применили физическую силу", – сказано в материале.

В итоге журналисты вызвали полицию и написали заявления о препятствовании профессиональной деятельности и осуществлению избирательного права.

Также издание отмечает, что журналисты не смогли задать вопросы Терехову, брифинга не было, а после партийной конференции он сразу уехал.

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Фото: regionews.ua Фото: regionews.ua Фото: regionews.ua Фото: regionews.ua Фото: regionews.ua Фото: regionews.ua Фото: regionews.ua Фото: regionews.ua Фото: regionews.ua