Зеленский назначил Сухачева директором Государственного бюро расследований

"Постановляю назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", – говорится в документе.

Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года. Он участвовал в конкурсе на должность полноценного руководителя ведомства.

В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов. В финальную часть отбора вышли Сухачев и двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко.

30 декабря комиссия проводила с ними собеседования, после чего рекомендовала назначить директором Госбюро расследований Сухачева. Такое решение поддержали пять членов комиссии из шести.