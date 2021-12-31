Зеленский назначил Сухачева директором Государственного бюро расследований

Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года. Он участвовал в конкурсе на должность полноценного руководителя ведомства.
В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов. В финальную часть отбора вышли Сухачев и двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко.
30 декабря комиссия проводила с ними собеседования, после чего рекомендовала назначить директором Госбюро расследований Сухачева. Такое решение поддержали пять членов комиссии из шести.
Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года. Ведомство занимается расследованием уголовных правонарушений, которые совершили высшие должностные лица, в том числе президент, премьер-министр и народные депутаты, правоохранители, должностные лица Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Первым директором ГБР был Роман Труба, который занимал должность с ноября 2017 года по декабрь 2019 года. После этого ведомство в статусе и.о. директора возглавляли Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Сухачев.
Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Доктор юридических наук, заслуженный юрист. После окончания вуза работал в СБУ, Генеральной прокуратуре, Службе внешней разведки. В августе 2020 года был назначен заместителем директора ГБР.