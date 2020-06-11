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Лерос: Ермак хочет сделать замом главы ГБР одиозного Козлова, первого зама военного прокурора Западного региона

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак пытается заменить всех силовиков, "тогда его коррупционная ОПГ будет полностью укомплектована". По информации Лероса, заместителем главы Госбюро расследований по протекции Ермака может стать нынешний первый заместитель военного прокурора Западного региона Игорь Козлов.

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Гео Лерос: О нем говорят, что он холуй и взяточник. В общем, то, что надо Ермаку
Гео Лерос: О нем говорят, что он холуй и взяточник. В общем, то, что надо Ермаку
Фото: Geo Leros / Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак продвигает на должность заместителя главы Государственного бюро расследований Украины нынешнего первого заместителя военного прокурора Западного региона Игоря Козлова, заявил в своем Facebook нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Ермак хочет сделать замом главы ГБР одиозного Козлова, первого зама военного прокурора Западного региона. О нем говорят, что он холуй и взяточник. В общем, то, что надо Ермаку. К тому же Козлов не имеет практики в криминально-процессуальном законодательстве, но разве профессионализм вообще имеет значение? И не таких рагулей назначают", – написал нардеп.

Козлов – генерал-майор юстиции, занимал разные должности в прокуратуре в Черновицкой области, потом – в Генпрокуратуре, также был главой управления по вопросам помилования Администрации президента Украины при Викторе Януковиче, сказано в его официальной биографии.

Лерос отметил, что когда нынешняя глава Офиса прокурора Ирина Венедиктова шла на должность главы ГБР, она поставила условие, что приходит не на несколько месяцев, а надолго.

"Поэтому, когда пошла на позицию и.о. директора, была уверена, что выиграет конкурс. В ее случае это возможно, только если конкурс был бы сфальсифицирован. Мы помним, как она проваливает тесты, когда все по-настоящему. Сейчас проявляется ее некомпетентность и порой неадекватность", – считает нардеп.

Лерос сообщил, что на должность директора ГБР обсуждали кандидатуру нардепа от “Слуги народа” Сергея Ионушаса, но сейчас он "скорее будет пробовать" попасть в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Вообще, удивительная практика, когда директора ГБР выбирают в Офисе президента, а не на конкурсе. Это касается абсолютно всех высоких государственных постов. Ермак пытается заменить всех силовиков, тогда его коррупционная ОПГ будет полностью укомплектована. Сейчас очень важно следить за предстоящим конкурсом на руководителя САП, куда офис точно будет ставить ручного и послушного. Этот человек станет цербером для [главы САП Артема] Сытника, которого после транша МВФ будут осенью пытаться уволить. Западные партнеры еще не поняли, с кем имеют дело. Вопрос только в том, что врать внутри страны и западным кредиторам – это "две большие разницы", – резюмировал Лерос.

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/3001107329926376

Теги: Гео Лерос, САП, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак, ГБР
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