"Дорогой Санта! Хочу Украину и Северный полюс". Канадская газета опубликовала карикатуру о новогодних желаниях Путина

На карикатуре изображен Санта-Клаус, держащий письмо с гербом России.

"Дорогой Санта! Я хочу то, что мое: Украину, Северный полюс", – говорится в письме с подписью от Путина.

Автор карикатуры – Тео Мудакис. Он также запостил свою работу в Twitter.

The Toronto Star – одна из крупнейших ежедневных канадских газет. Издание регулярно публикует карикатуры различных авторов в своей спецрубрике. Последние карикатуры преимущественно были на тему коронавируса.