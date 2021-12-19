"Дорогой Санта! Хочу Украину и Северный полюс". Канадская газета опубликовала карикатуру о новогодних желаниях Путина

На карикатуре изображен Санта-Клаус, держащий письмо с гербом России.
"Дорогой Санта! Я хочу то, что мое: Украину, Северный полюс", – говорится в письме с подписью от Путина.
Автор карикатуры – Тео Мудакис. Он также запостил свою работу в Twitter.
Please enjoy my #Putin cartoon in today's @TorontoStar pic.twitter.com/cIEbQALoGn— Theo Moudakis (@TheoMoudakis) December 16, 2021
The Toronto Star – одна из крупнейших ежедневных канадских газет. Издание регулярно публикует карикатуры различных авторов в своей спецрубрике. Последние карикатуры преимущественно были на тему коронавируса.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия активно наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Ситуация повторилась осенью, глава Минобороны Украины Алексей Резников 13 декабря говорил, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.