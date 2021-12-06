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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада не планирует направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения кризиса с Россией

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Любая новая военная поддержка Украины может усугубить ситуацию, считает начальник штаба обороны вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр
Любая новая военная поддержка Украины может усугубить ситуацию, считает начальник штаба обороны вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр
Фото: ЕРА

Канада не планирует направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения пограничного кризиса с Россией, поскольку расширение присутствия НАТО в Украине может спровоцировать, а не сдержать президента РФ Владимира Путина. Об этом 6 декабря сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на слова начальника штаба обороны вооруженных сил Канады генерала Уэйна Эйра.

На вопрос, означает ли нежелание Канады отправить дополнительные силы в Украину серьезное отношение к предупреждениям Путина, Эйр ответил, что "к потенциальным противникам надо всегда относиться серьезно". 

"Войны начинались из-за возможных просчетов и раньше, на протяжении всей истории", – подчеркнул генерал.

На прошлой неделе издание сообщило, что Канада рассматривает возможность поддержки Украины в кризисе путем отправки 200 солдат в рамках миссии Unifier или выхода военного корабля в Черное море.

Однако во время визита в Киев, который продолжался со 2 декабря, Эйр заявил, что любая новая военная поддержка Украины может обострить ситуацию, пишет издание. 

"В таком случае дипломатия должна вести. Мы должны быть очень осторожными с балансом между сдерживанием и эскалацией, а также с тем, что думает и другая сторона. Вот куда в таком случае обязательно должна привести дипломатия", – сказал Эйр в интервью The Globe and Mail накануне встречи со своими украинскими коллегами. 

В то же время в Минобороны Украины после визита Эйра заявили, что канадские партнеры подтвердили неизменность политической позиции по всесторонней поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Контекст:

20 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе визита на Галифакский форум в Канаде обсудил с министром обороны Канады Анитой Ананд ситуацию вокруг украинских границ.

26 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли, посвященный агрессивным действиям России и координации позиций Украины и ее партнеров накануне встречи министров иностранных дел государств – членов НАТО в Риге, прошедшей 30 ноября. 

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы безопасности, COVID-19, возможности расширения зоны свободной торговли и упрощения визового режима между странами и пути вовлечения Канады в деятельность Крымской платформы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Канада, граница, агрессия, оборона, безопасность, войска, UNIFIER
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