Канада не планирует направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения кризиса с Россией

На вопрос, означает ли нежелание Канады отправить дополнительные силы в Украину серьезное отношение к предупреждениям Путина, Эйр ответил, что "к потенциальным противникам надо всегда относиться серьезно".

"Войны начинались из-за возможных просчетов и раньше, на протяжении всей истории", – подчеркнул генерал.

На прошлой неделе издание сообщило, что Канада рассматривает возможность поддержки Украины в кризисе путем отправки 200 солдат в рамках миссии Unifier или выхода военного корабля в Черное море.

Однако во время визита в Киев, который продолжался со 2 декабря, Эйр заявил, что любая новая военная поддержка Украины может обострить ситуацию, пишет издание.

"В таком случае дипломатия должна вести. Мы должны быть очень осторожными с балансом между сдерживанием и эскалацией, а также с тем, что думает и другая сторона. Вот куда в таком случае обязательно должна привести дипломатия", – сказал Эйр в интервью The Globe and Mail накануне встречи со своими украинскими коллегами.

В то же время в Минобороны Украины после визита Эйра заявили, что канадские партнеры подтвердили неизменность политической позиции по всесторонней поддержке независимости и территориальной целостности Украины.