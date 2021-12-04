Резников поговорил с министром обороны и начальником штаба обороны ВС Канады

Эйр прибыл в Украину с официальным визитом в рамках развития сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

В ходе встречи также состоялся телефонный разговор Резникова с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

"Стороны рассмотрели широкий спектр приоритетных вопросов двустороннего оборонного сотрудничества в контексте развития текущей обстановки безопасности", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что канадские партнеры подтвердили неизменность политической позиции по всесторонней поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Контекст:

В последние недели прошло несколько разговоров и встреч высокопоставленных украинских чиновников с канадскими.

20 ноября ситуацию вокруг украинских границ обсудил с министром обороны Канады секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе визита на Галифакский форум в Канаде.

26 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли, посвященный агрессивным действиям России и координации позиций Украины и ее партнеров накануне встречи министров иностранных дел государств – членов НАТО в Риге, прошедшей 30 ноября.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы безопасности, COVID-19, возможности расширения зоны свободной торговли и упрощения визового режима между странами и пути вовлечения Канады в деятельность Крымской платформы.