Безнаказанность действий РФ против Украины откроет ящик Пандоры – Блинкен

"Многие американцы спрашивают, почему мы так сфокусированы на Украине, почему это важно. Конечно, Украина важна сама по себе. Мы много лет поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. Вы слышали эту формулу много раз", – сказал Блинкен.

В то же время, объяснил он, значение происходящего "гораздо больше, чем Украина".

"Ибо вот что происходит: одна страна, Россия, своими действиями говорит, что может просто менять границы своих соседей силой, может решать за своих соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы, а не люди этой страны через избранное ими правительство", – отметил Блинкен.

По его словам, Россия хочет иметь сферы влияния и "склонять соседей к своей воле, а не их выбору".

"Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры. И это касается не только Украины. Другие автократические страны мира, такие как Россия, скажут: "Мы тоже будем так делать". И это будет рецепт конфликта, рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии. Вот почему это важно: от индивидуума на Майдане до чего-то, что влияет на американцев и людей всего мира", – резюмировал госсекретарь США.