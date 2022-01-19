"Создает предлог для возможного вторжения в Украину". США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь

Его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.
"Тот факт, что мы наблюдаем – перемещение войск в Беларусь, – явно дает РФ другой подход, если она решит предпринять дальнейшие военные действия против Украины", – сказал представитель Госдепартамента.
По его словам, США обеспокоены тем, что Россия "создает предлог для возможного вторжения" по нескольким направлениям.
"Вы, вероятно, следили за новостями на прошлой неделе, где мы поделились нашей озабоченностью по поводу возможной операции под чужим флагом, которую РФ может снова предпринять для подготовки к вторжению в Украину. Так что эта идея о том, что Россия может заложить основу для того, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения – будь то посредством диверсионной деятельности, информационных операций или переброски войск, – это то, чему мы уделяем очень пристальное внимание", – сказал американский чиновник.
По его мнению, российские военные планируют "начать действия за несколько недель до военного вторжения".
"По нашим оценкам, это может произойти в любое время в период с середины января по май. Это схема, которую мы видели в 2014 году с Крымом", – резюмировал старший сотрудник Госдепартамента США.
В Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.