"Создает предлог для возможного вторжения в Украину". США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь

Перемещение войск в Беларусь дает РФ другой подход, если она решит предпринять дальнейшие военные действия против Украины, отметили в Госдепартаменте США Скриншот: ВоенТВ Беларуси / YouTube

Его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Тот факт, что мы наблюдаем – перемещение войск в Беларусь, – явно дает РФ другой подход, если она решит предпринять дальнейшие военные действия против Украины", – сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, США обеспокоены тем, что Россия "создает предлог для возможного вторжения" по нескольким направлениям.

"Вы, вероятно, следили за новостями на прошлой неделе, где мы поделились нашей озабоченностью по поводу возможной операции под чужим флагом, которую РФ может снова предпринять для подготовки к вторжению в Украину. Так что эта идея о том, что Россия может заложить основу для того, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения – будь то посредством диверсионной деятельности, информационных операций или переброски войск, – это то, чему мы уделяем очень пристальное внимание", – сказал американский чиновник.

По его мнению, российские военные планируют "начать действия за несколько недель до военного вторжения".

"По нашим оценкам, это может произойти в любое время в период с середины января по май. Это схема, которую мы видели в 2014 году с Крымом", – резюмировал старший сотрудник Госдепартамента США.

В Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.