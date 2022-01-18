В Госдепартаменте США подтвердили визит Блинкена в Украину, после Киева он поедет в Берлин

Ранее о приезде Блинкена написал со ссылкой на собственные источники ряд украинских СМИ, отмечалось, что визит не плановый.
В Госдепе отметили, что в ходе визита в Киев Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
"Эта поездка следует за обширными дипломатическими переговорами с нашими европейскими союзниками и партнерами о едином подходе к устранению угрозы, которую Россия представляет для Украины, и о наших совместных усилиях по поощрению выбора дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Госдепа приедет, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
В то же время в Киеве он планирует также встретиться с сотрудниками посольства США, "чтобы проинформировать об усилиях департамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию".
После этого, 20 января, Блинкен отправится в Берлин, чтобы обсудить с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сдерживание российской агрессии против Украины.
В свою очередь, пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Отмечается, что топ-чиновники проведут переговоры по "дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта".
Также стороны обсудят вопросы стратегического партнерства Украины и США в сферах безопасности, торговой, инвестиционной и других.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.