В Украину 19 января прибудет с визитом госсекретарь США Блинкен – СМИ

Отмечается, что визит Блинкена в Киев не плановый. Ожидается, что на переговорах Блинкена с украинскими чиновниками речь пойдет о российской угрозе. Кроме того, будут обсуждаться вопросы энергетики, кибербезопасности, газопровода "Северный поток – 2".
В столице Украины Блинкен также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Визит Блинкена состоится на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины.
Телеканал CNN сообщил 18 января, что на прошлой неделе Украину негласно посещал директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс. По данным СМИ, он встретился с Зеленским. Стороны, в частности, обсудили "текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности".
Также Бернс "проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями дальнейшего вторжения России в Украину", сказал собеседник телеканала. Они, как информирует CNN, обсудили "текущие оценки рисков для Украины".
17 января Украину посетила двухпартийная делегация Сената США. В Киеве сенаторы встречались с президентом Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой МИД Дмитрием Кулебой.
В ходе визита сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.