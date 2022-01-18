В Украину 19 января прибудет с визитом госсекретарь США Блинкен – СМИ

Отмечается, что визит Блинкена в Киев не плановый. Ожидается, что на переговорах Блинкена с украинскими чиновниками речь пойдет о российской угрозе. Кроме того, будут обсуждаться вопросы энергетики, кибербезопасности, газопровода "Северный поток – 2".

В столице Украины Блинкен также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Визит Блинкена состоится на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины.

Телеканал CNN сообщил 18 января, что на прошлой неделе Украину негласно посещал директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс. По данным СМИ, он встретился с Зеленским. Стороны, в частности, обсудили "текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности".

Также Бернс "проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями дальнейшего вторжения России в Украину", сказал собеседник телеканала. Они, как информирует CNN, обсудили "текущие оценки рисков для Украины".

17 января Украину посетила двухпартийная делегация Сената США. В Киеве сенаторы встречались с президентом Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе визита сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ.