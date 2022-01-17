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ПОЛИТИКА

Монастырский провел встречу с делегацией сенаторов США

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Встреча с представителями посольства США и сенаторами прошла 17 января
Встреча с представителями посольства США и сенаторами прошла 17 января
Фото: mvs.gov.ua

17 января министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с делегацией сенаторов США. Об этом сообщил пресс-центр МВД.

В состав делегации вошли сенаторы Роб Портман, Крис Мерфи, Джин Шагин, Эми Клобучар, Кевин Крамер, Ричард Блюменталь, Роджер Викер, а также представители посольства США в Украине – временная поверенная Кристина Квин и руководитель отдела по правоохранительным вопросам дипмиссии Соединенных Штатов Сара Лангенкомп.

Стороны обсудили дальнейшее стратегическое сотрудничество и усиление взаимодействия на фоне угрозы вторжения РФ.

"Основным сценарием мы видим не только возможность внешней агрессии, но и дестабилизацию внутренней ситуации в Украине", – сказал глава МВД.

Монастырский поблагодарил США за поддержку и выделение помощи для защиты границы Украины.

Группа американских сенаторов 17 января находится с визитом в Киеве. В составе делегации республиканцы и демократы. Республиканец Портман на брифинге в Киеве говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США

"Мы хотим быть откровенны с Владимиром Путиным. Мы ищем пути привлечь его к ответственности и он должен понять, что это вопрос, которым занимаются Конгресс, администрация [президента США Джо] Байдена и наши союзники, поэтому у нас объединенный фронт против любых усилий Путина и России вторгнуться в Украину", – подчеркнула демократ Шахин.

Контекст:

Американские сенаторы периодически приезжают в Украину с официальными визитами. Последний раз – в июне 2021 года – Киев посетили Шахин, Портман и Мерфи. Тогда политики, в частности, заявили о консенсусе в Конгрессе и администрации Байдена по предоставлению Украине оборонной помощи, выступили против запуска "Северного потока – 2"

Нынешний визит проходит на фоне стягивания Россией войск к границе Украины. 

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".

Сообщения о возможных провокациях со стороны России, в которых могут обвинить Украину, опубликовала и украинская разведка.

Теги: США, Украина, угрозы, помощь, вторжение, Денис Монастырский, Роб Портман, Крис Мерфи, сотрудничество, Кристина Квин, Ричард Блюменталь, границы
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