Монастырский провел встречу с делегацией сенаторов США

В состав делегации вошли сенаторы Роб Портман, Крис Мерфи, Джин Шагин, Эми Клобучар, Кевин Крамер, Ричард Блюменталь, Роджер Викер, а также представители посольства США в Украине – временная поверенная Кристина Квин и руководитель отдела по правоохранительным вопросам дипмиссии Соединенных Штатов Сара Лангенкомп.

Стороны обсудили дальнейшее стратегическое сотрудничество и усиление взаимодействия на фоне угрозы вторжения РФ.

"Основным сценарием мы видим не только возможность внешней агрессии, но и дестабилизацию внутренней ситуации в Украине", – сказал глава МВД.

Монастырский поблагодарил США за поддержку и выделение помощи для защиты границы Украины.

Группа американских сенаторов 17 января находится с визитом в Киеве. В составе делегации республиканцы и демократы. Республиканец Портман на брифинге в Киеве говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США.

"Мы хотим быть откровенны с Владимиром Путиным. Мы ищем пути привлечь его к ответственности и он должен понять, что это вопрос, которым занимаются Конгресс, администрация [президента США Джо] Байдена и наши союзники, поэтому у нас объединенный фронт против любых усилий Путина и России вторгнуться в Украину", – подчеркнула демократ Шахин.