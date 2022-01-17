ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава МИД ФРГ о "Северном потоке – 2": Если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ, Германия и партнеры будут принимать соответствующие меры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Процесс сертификации газопровода "Северный поток 2" приостановлен, отметила Бербок
Процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2" приостановлен, отметила Бербок
Фото: EPA

В случае вторжения РФ в Украину Германия вместе с партнерами намерена принимать меры в отношении газопровода "Северный поток – 2". Об этом 17 января на совместном брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

По словам Бербок, в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ прописано, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается также "Северного потока – 2".

"В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили. Потому мы поддерживаем совместное заявление Германии и США и говорим: если будет дальнейшая эскалация со стороны России, то мы вместе с нашими партнерами примем вместе соответствующие меры", – сказала Бербок.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/649832786366775/

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией. 18 января глава МИД ФРГ проведет переговоры в Москве.

Накануне встречи Бербок с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым МИД России опубликовал на своем сайте сообщение для СМИ. В нем, в частности, говорится, что запуск "Северного потока – 2" в эксплуатацию "станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза".

"Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать", – отмечается в сообщении.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. 

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

14 января 2022 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности". По ее данным, вторжение может начаться в период между серединой января и серединой февраля. 

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, военные, ФРГ, агрессия, нападение, газопровод, МИД Германии, коалиция, вторжение, законодательство, Северный поток – 2, запуск, брифинг, Анналена Бербок, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
  17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом, когда она играла на планшете
Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом, когда она играла на планшете
  "Готовится очень просто, но есть несколько важных моментов". Кулинарный блогер рассказала рецепт домашнего зефира
  "Готовится очень просто, но есть несколько важных моментов". Кулинарный блогер рассказала рецепт домашнего зефира
  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова
  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова
"Это два пластиковых шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила на отдыхе голую грудь и промежность
"Это два пластиковых шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила на отдыхе голую грудь и промежность
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью
"За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок". Гвоздева упрекнула продюсеров "Танцев" после работы в грузинском проекте
"За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок". Гвоздева упрекнула продюсеров "Танцев" после работы в грузинском проекте
"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат
"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (82723)
2
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (71771)
3
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (61456)
4
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (46410)
5
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (35473)
6
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога (32762)
7
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (32532)
8
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье (27319)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS