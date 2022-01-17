Глава МИД ФРГ о "Северном потоке – 2": Если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ, Германия и партнеры будут принимать соответствующие меры

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

По словам Бербок, в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ прописано, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается также "Северного потока – 2".

"В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили. Потому мы поддерживаем совместное заявление Германии и США и говорим: если будет дальнейшая эскалация со стороны России, то мы вместе с нашими партнерами примем вместе соответствующие меры", – сказала Бербок.

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией. 18 января глава МИД ФРГ проведет переговоры в Москве.

Накануне встречи Бербок с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым МИД России опубликовал на своем сайте сообщение для СМИ. В нем, в частности, говорится, что запуск "Северного потока – 2" в эксплуатацию "станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза".

"Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать", – отмечается в сообщении.