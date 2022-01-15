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ПОЛИТИКА

Вопрос "Северного потока – 2" должен быть отложен до деэскалации ситуации на границе РФ и Украины – Ермак

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Ермак сказал, что Украине нужна помощь "до того, как что-то произойдет"
Ермак сказал, что Украине нужна помощь "до того, как что-то произойдет"
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что вопрос "Северного потока – 2" должен быть отложен до деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Об этом он заявил 14 января во время видеоконференции с экс-послом США Джоном Хербстом, которая транслировалась на YouTube-канале The Atlantic Council.

Глава ОП подчеркнул, что Украине нужна помощь "до того, как что-то произойдет".

"Это означает, что я бы хотел возвращения к политике санкций. Я думаю, что необходимо вернуться к 100% санкционной политике. Это необходимо сделать до того. Включая санкции против "Северного потока", – сказал он. – Я думаю, что до того, как мы четко не увидим деэскалацию вблизи границы Украины, необходимо прекратить любые разговоры о потенциале этого проекта. Думаю, сейчас не время обсуждать, какие санкции правильны, какие – нет. Пока возле наших границ более 100 тыс. российских солдат, эти вопросы должны быть отложены".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. 

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

14 января 2022 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности". По ее данным, вторжение может начаться в период между серединой января и серединой февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, газопровод, вторжение, Северный поток – 2, Андрей Ермак
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