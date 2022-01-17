Американские сенаторы приехали в Киев – ищут пути "привлечь Путина к ответственности"

В составе делегации – республиканцы Роберт Портман, Роджер Уикер и демократы Джин Шахин, Крис Мерфи, Эми Клобучар, Ричард Блументал, сообщал сегодня в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Glad to welcome a bipartisan congressional delegation led by @senrobportman with U.S. Senators @ChrisMurphyCT @SenatorShaheen @amyklobuchar @SenBlumenthal @SenatorWicker. This timely visit strengthens the US-Ukraine strategic partnership & helps deter further Russian aggression. pic.twitter.com/HiRiColtdP— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 17, 2022
Как передает "Радіо Свобода", Портман на брифинге в Киеве говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США.
"Суверенная и независимая Украина – это хорошо не только для украинцев, хотя, конечно, для них тоже, но это также важно для стабильности Европы. Это дает луч надежды миллионам других, кто тоже хочет быть свободными. Мы гордимся поддерживать вас, как и все американцы", – подчеркнул он.
Шахин обратила внимание, что власти США работают над подготовкой санкций, которые будут не только направлены на Россию "по разным направлениям, в том числе экономическому, но также против ее добывающих отраслей, против [президента РФ] Владимира Путина и военного руководства, которое может быть причастно к поощрению кризиса в Украине".
"Мы хотим быть откровенны с Владимиром Путиным. Мы ищем пути привлечь его к ответственности и он должен понять, что это вопрос, которым занимаются Конгресс, администрация [президента США Джо] Байдена и наши союзники, поэтому у нас объединенный фронт против любых усилий Путина и России вторгнуться в Украину", – подчеркнула она.
Мерфи высказал убеждение, что Сенат сможет объединиться, чтобы обеспечить Байдену "все, что ему нужно, чтобы скоординироваться с союзниками, чтобы ввести сокрушительные санкции против россиян, если они решат воплощать какие-либо планы по вторжению".
Американские сенаторы периодически приезжают в Украину с официальными визитами. Последний раз – в июне 2021 года – Киев посетили Шахин, Портман и Мерфи. Тогда политики, в частности, заявили о консенсусе в Конгрессе и администрации Байдена по предоставлению Украине оборонной помощи, выступили против запуска "Северного потока – 2"
Нынешний визит проходит на фоне стягивания Россией войск к границе Украины.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.
14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".
Сообщения о возможных провокациях со стороны России, в которых могут обвинить Украину, опубликовала и украинская разведка.