Американские сенаторы приехали в Киев – ищут пути "привлечь Путина к ответственности"

В составе делегации – республиканцы Роберт Портман, Роджер Уикер и демократы Джин Шахин, Крис Мерфи, Эми Клобучар, Ричард Блументал, сообщал сегодня в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Glad to welcome a bipartisan congressional delegation led by @senrobportman with U.S. Senators @ChrisMurphyCT @SenatorShaheen @amyklobuchar @SenBlumenthal @SenatorWicker. This timely visit strengthens the US-Ukraine strategic partnership & helps deter further Russian aggression. pic.twitter.com/HiRiColtdP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 17, 2022

Как передает "Радіо Свобода", Портман на брифинге в Киеве говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США.

"Суверенная и независимая Украина – это хорошо не только для украинцев, хотя, конечно, для них тоже, но это также важно для стабильности Европы. Это дает луч надежды миллионам других, кто тоже хочет быть свободными. Мы гордимся поддерживать вас, как и все американцы", – подчеркнул он.

Шахин обратила внимание, что власти США работают над подготовкой санкций, которые будут не только направлены на Россию "по разным направлениям, в том числе экономическому, но также против ее добывающих отраслей, против [президента РФ] Владимира Путина и военного руководства, которое может быть причастно к поощрению кризиса в Украине".

"Мы хотим быть откровенны с Владимиром Путиным. Мы ищем пути привлечь его к ответственности и он должен понять, что это вопрос, которым занимаются Конгресс, администрация [президента США Джо] Байдена и наши союзники, поэтому у нас объединенный фронт против любых усилий Путина и России вторгнуться в Украину", – подчеркнула она.

Мерфи высказал убеждение, что Сенат сможет объединиться, чтобы обеспечить Байдену "все, что ему нужно, чтобы скоординироваться с союзниками, чтобы ввести сокрушительные санкции против россиян, если они решат воплощать какие-либо планы по вторжению".