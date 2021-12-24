Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами поддержку Украины

"Провели важный и продуктивный разговор с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов в канун Рождества. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе!" – написал он.

Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів @congressdotgov у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні! pic.twitter.com/oDZE3i7WDM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2021

Как сообщает "Голос Америки", американские политики во время виртуальной встречи заявили Зеленскому о поддержке Украины во время усиления российской агрессии.

"В то время, когда Кремль рассматривает возможность еще одной нелегальной атаки на своего соседа, США должны предпринимать все необходимые меры для недопущения таких действий. Россия уже вторглась в Украину в 2014 году, что повлекло смерть 14 тыс. невиновных. США должны немедленно оказать усиленную военную помощь Украине и наложить санкции на [газопровод] "Северный поток – 2". Угроза войны, которая никуда не исчезает, требует действий США по защите трансатлантической безопасности", – говорится в заявлении.