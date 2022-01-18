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ПОЛИТИКА

На прошлой неделе Украину негласно посещал директор ЦРУ – CNN

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По данным СМИ, Бернс в Украине встречался с Зеленским
По данным СМИ, Бернс в Украине встречался с Зеленским
Фото: EPA

Украину на прошлой неделе негласно посещал директор Центрального разведуправления США (ЦРУ). Об этом 18 января сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

Бернс, по данным СМИ, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили "текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности". 

Также он "проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями дальнейшего вторжения России в Украину", сказал собеседник. Они, как информирует канал, обсудили "текущие оценки рисков для Украины".

Официально о визите не сообщали. CNN отмечает, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездке директора.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, США, Украина, ЦРУ, CNN, журналисты, российская агрессия, война в Украине, войска, Уильям Бернс
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