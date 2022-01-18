На прошлой неделе Украину негласно посещал директор ЦРУ – CNN

По данным СМИ, Бернс в Украине встречался с Зеленским Фото: EPA

Бернс, по данным СМИ, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили "текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности".

Также он "проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями дальнейшего вторжения России в Украину", сказал собеседник. Они, как информирует канал, обсудили "текущие оценки рисков для Украины".

Официально о визите не сообщали. CNN отмечает, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездке директора.